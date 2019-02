Toy boy Vs brizzolato. Secondo voi chi vince? Pro e contro dell’amore 2.0

laragnatelanews

(Di martedì 19 febbraio 2019)Negli ultimi anni sembra che il toy boy vada per la maggiore: un baldo giovane, molto giovane, sembra sia stato da sempre nelle fantasie delle donne mature (e non chiamiamole milf), quelle più sicure di sé, con la bellezza curata anche se con qualche anno in più. Insomma la coppia con lei più grande di lui non è più un tabù e soprattutto per chi si ritrova con un matrimonio alle spalle, uomo più giovane può diventare la giusta ricompensa… o almeno pare.Insomma la ricerca dei giovanotto, con tutti i lati positivi dell’avere al proprio fianco un aitante amante nel pieno dell’onda ormonale, dal fisico appagante (neanche sempre) e che non è arrivato neanche ai 40, può poi finire in una grande delusione. Guardando la situazione dal lato antropologico infatti, la ricerca del toy boy nasconde una certa insicurezza che non coglie solo l’uomo dopo una certa età, ma ...