ilmessaggero

: «Rete gay in Vaticano, ma il mio libro aiuterà Papa Francesco». Parla l'autore di Sodoma - dimacla651 : «Rete gay in Vaticano, ma il mio libro aiuterà Papa Francesco». Parla l'autore di Sodoma - francagiansol : «Rete gay in Vaticano, ma il mio libro aiuterà Papa Francesco». Parla l'autore di Sodoma - RobertoZucchi11 : «Rete gay in Vaticano, ma il mio libro aiuterà Papa Francesco». Parla l'autore di Sodoma -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il suosembra il frutto di una operazione politica... 'Io faccio il sociologo e il futuro della Chiesa non è un mio problema, non spetta a me riformare la Chiesa'. Il suo lavoro rafforzerà il ...