Rai | addio Champions? Mediaset può subentrare

Mario Giordano - addio a Mediaset? "Offerta-choc dalla Rai" - un'inarrestabile ascesa sovranista : Il nome di Maria Giovanna Maglie, candidata per settimane alla conduzione della striscia informativa post Tg1, non sarebbe più quello prescelto dalla Rai. A quanto apprende l'Agi da fonti interne all'azienda, la striscia di approfondimento dovrebbe essere affidata a Mario Giordano. La Rai, però, dic

F1 - Kimi Raikkonen : “In Alfa Romeo Racing c’è meno politica. L’addio di Arrivabene in Ferrari? Non sono affari miei” : Il finlandese Kimi Raikkonen è pronto per una nuova avventura in F1. Il 39enne nativo di Espoo, dopo 8 anni (non consecutivi) trascorsi in Ferrari, torna laddove tutto era iniziato o almeno fino ad un certo punto. Sì perché l’esperienza di Kimi nel Circus prese il via nel 2001 nel Team Sauber, scuderia che ha sposato la causa progettuale dell’Alfa Romeo e sta assumendo dei contorni meno da protagonista, stando a quel che si ...

L’Isola dei Famosi 2019 dice addio alle Polene e accoglie una nuova coppia di naufraghi : anticipazioni 10 febbRaio : Ultima puntata domenicale per L'Isola dei Famosi 2019? Il reality di Canale 5 torna in onda oggi, 10 febbraio, con un altro appuntamento in cui scopriremo la sorte delle Polene. I mitici personaggi annunciati in conferenza stampa alla fine non hanno avuto il successo sperato e mentre Francesca Cipriani si è ritirata mestamente perché poco pronta a fare un'altra esperienza in Honduras, anche il Mago Otelma sembra che non ci sarà. Il Divino ha ...

In The Good Doctor 2 è il momento del nuovo addio tra Shaun e Lea? Anticipazioni 17 febbRaio : Sono stati due episodi emozionanti quelli della scorsa settimana di The Good Doctor 2 e anche oggi, 10 febbraio, la serie tornerà in onda con nuovi casi e, soprattutto, un'intricata situazione personale da risolvere. Come sempre sarà Freddie Highmore a guidare il cast del medical drama attraverso due nuovi episodi, il terzo e quarto della stagione, dal titolo "36 ore" e "Solo per te" in cui Shaun affronta un turno di 36 ore in cui deve occuparsi ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 la Mosley sotto giudizio : dirà addio al team? Anticipazioni 9 e 16 febbRaio : Grossi guai per la Mosley in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. La missione non autorizzata in Messico continua a portare conseguenze alla sua squadra, ma stavolta potrebbe essere la diretta interessata a subire maggiori danni. Il vicedirettore Ochoa e il Procuratore Rogers vogliono infatti sottoporla a un duro interrogatorio riguardo all'operazione con cui la squadra ha liberato suo figlio, Derrik. A seguito di tale missione, la Mosley non solo ha ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 dall’addio al marito di Jo al crossover con Station 19 : trame episodi 4 e 11 febbRaio : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su La7, con due episodi in prima visione in chiaro ogni lunedì in prima serata dalle 21.10. La serie ha superato il giro di boa del finale e della première di metà stagione e si prepara al debutto del suo spin-off, Station 19, la serie di ShondaLand dedicata ai pompieri dell'omonima stazione dei vigili del fuoco di Seattle: a fare da collante trai due universi narrativi, che sono contigui, è il ...

Uomini e Donne - diretta puntata del 4 febbRaio : Gemma dice addio a Rocco : Torna oggi, 4 febbraio 2019, un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la puntata di oggi, in onda su Canale 5 alle 14.45, sarà dedicata al Trono Over e, protagonista indiscussa, sarà la dama torinese Gemma Galgani. ...Continua a leggere

Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni/ L'addio all'ex manager : 'spero che troveRai la pace' : Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni: accompagnata dalla sorella Valentina, la moglie di Fedez dice addio all'ex manager.

Non è l'arena - addio di Massimo Giletti? Rai - la voce pazzesca : a chi soffia il posto - clamoroso ribaltone : Massimo Giletti è a un bivio. Il suo contratto con La7 scadrà il 30 giugno. In tanti sussurrano che il suo ritorno in Rai sia imminente, addirittura TvBlog ipotizza l’approdo a un programma del quotidiano, più esattamente a La vita in diretta, lo storico contenitore pomeridiano di Raiuno attualmente

Fabio Scaramucci - addio al giornalista della Rai : aveva 70 anni : È morto il giornalista della Rai Fabio Scaramucci. aveva appena compiuto 70 anni e si è spento a Roma dopo una breve malattia. A lungo giornalista parlamentare del Gr1 della Rai, per molti anni Scaramucci è stato vicedirettore di Televideo e poi vicedirettore della Tgr. La redazione di Televideo lo ricorda con grande affetto e stima e si stringe alla moglie. L'articolo Fabio Scaramucci, addio al giornalista della Rai: aveva ...

Addio Fabio Scaramucci - morto il giornalista Rai : Il 15 gennaio si è spento Fabio Scaramucci, giornalista della Rai. A renderlo noto è il sito di RaiNews. L’uomo aveva appena compiuto 70 anni. Scaramucci è stato a lungo giornalista parlamentare del Gr1 della Rai e per molti anni vicedirettore di Televideo e poi vicedirettore della Tgr. Si è spento a Roma dopo una breve malattia. Recentemente in casa Rai c’è stato un altro lutto con la morte di Paola Nappi, giornalista del Tg Rai ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi a un passo dall'addio : impensabile in Rai - chi prende il suo posto : Grandi manovre in Rai. Le voci sull'addio di Francesca Fialdini a La vita in diretta si fanno sempre più insistenti, così come è sempre più concreta la pista che porta alla sua sostituta: sarebbe proprio Elisa Isoardi, che raggiungerebbe Casimiro Lieto, l'autore a cui è molto legata e che è già pass

Addio a Paola Nappi - la giornalista Rai è morta a 55 anni : La cronista di Rai3 si è spenta questa mattina Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Paola Nappi. La giornalista, volto Rai, si è spenta questa mattina mercoledì 9 gennaio 2019. Ad annunciarne la morte, i familiari e il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso. Secondo quanto si apprende, le condizioni della […] L'articolo Addio a Paola Nappi, la giornalista Rai è morta a 55 anni proviene da Gossip e Tv.