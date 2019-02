La luce di Michelangelo | la magia della Sagrestia Nuova a Firenze

ilfogliettone

(Di martedì 19 febbraio 2019) Un miracolo di equilibrio architettonico. E' laBasilica di San Lorenzo a, il Pantheon con le tombe dei Medici progettato da. E adesso gode di unailluminazione che evoca le condizioni didell'epoca dell'artista. La direttrice dei musei del Bargello, Paola D'Agostino: "Questo sistema ha visto una costruzione di luci led ex novo, che sono poi state sistemate sulla trabeazionecappella, e sono state schermate in modo da non creare elementi invasivi per chi fruisce non solo delle sculture ma anchegrammatica architettonica di questo luogo".immaginò la sala senza sapere che più tardi, la cupolaCappella dei Principi avrebbe in parte oscurato i suoi punti. Il nuovo progetto, finanziato da Lottomatica, ha cercato un compromesso fra i led e ladalle finestre e dalla cupola. Per arrivarci, uno ...