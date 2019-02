Inter-Icardi | il gelo resta Wanda e Maurito | senza fascia non si gioca

Caso Icardi - l’Inter con le spalle al muro : la sorprendente richiesta di Wanda Nara spiazza il club nerazzurro : La moglie-agente dell’attaccante argentino avrebbe presentato alla società di Zhang un ultimatum davvero clamoroso Difficile da gestire, ancora più complicato trovare una soluzione. Il Caso Icardi non accenna a smontarsi, continuando a rendere quasi irrespirabile l’aria presso il centro sportivo Suning. Fabio Ferrari/LaPresse Nemmeno il compleanno dell’attaccante argentino pare abbia rasserenato gli animi, anzi Wanda Nara ...

Caso Icardi – Il Presidente dell’Inter Interviene a gamba tesa : “la società e il gruppo vengono prima dei singoli” : Steven Zhang sul Caso Icardi, il Presidente dell’Inter chiarisce la situazione del calciatore nerazzurro Dopo il caos scatenato dal Caso Icardi, è intervenuto in queste ore il Presidente dell’Inter Steven Zhang. “Nelle ultime settimane ci sono state tante chiacchiere, ma voglio mettere la parola fine a tutte queste voci. La società ha preso una decisione e queste discussioni non hanno fatto bene. Questo incidente insegna ...

Inter-Icardi - Zhang chiude il caso : «È della famiglia - non andrà mai alla Juve» : Il presidente nerazzurro sulla questione della fascia da capitano: «La decisione l'ha presa il club e dimostra che il gruppo viene prima del singolo. La filosofia è questa»

