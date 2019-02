Genova | video choc dopo crollo Ponte Morandi

Casting per un cortometraggio a Torino e un video musicale a Genova : Sono in corso i Casting per la ricerca di varie figure per lo short film dal titolo Sanpietro, diretto da Andrea Chinappi e collegato alla Scuola Holden di Torino. Sono inoltre aperte le selezioni di ragazzi per la realizzazione di un video musicale diretto da Erika Errante, con le riprese che verranno poi effettuate a Genova. Un cortometraggio Per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo provvisorio 'Sanpietro', che verrà diretto da ...