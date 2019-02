Fisco | e-fattura mette la freccia a febbraio | 228 milioni di invii

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del Fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

TeleFisco - Massimo Garavaglia : 'Per noi la fattura elettronica è una follia' : Oggi 31 gennaio è iniziato Telefisco 2019 il Convegno organizzato ogni da "Il Sole24ore" e che è giunto alla sua ventottesima edizione. Ad aprire i lavori del Convegno è stata una lunga intervista al Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che ha affrontato diversi temi importanti per il mondo professionale e imprenditoriale, ma anche per i cittadini comuni. Ma il cuore dell'intervista al Sottosegretario si è concentrato sulla fattura ...

Fattura elettronica e altri temi caldi : Garavaglia apre TeleFisco 2019 - Informazione Fiscale : Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica e altri temi caldi: Garavaglia apre Telefisco 2019 Flat tax MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze D.p.r. 633/...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del Fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Fisco : Confapi Padova - fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione (2) : (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, in Veneto sono coinvolti dall’obbligo della fatturazione elettronica 243 mila dei 434 mila imprenditori attivi, mentre nella sola Padova sono più di 49 mila. È possibile stimare che in regione saranno emesse nel 2019 circa

Fisco : Confapi Padova - fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, saranno circa 276 milioni le e-fatture emesse nel 2019 in Veneto e 55 milioni quelle a Padova. "L’intento è nobile, gli esiti rischiano di rivelarsi nefasti. Introdotto dal Governo per semplificare e far em

Fisco : Meloni - e-fattura aumenta nero : ANSA, - ROMA, 10 GEN - "Lo abbiamo detto in ogni modo ma nessuno ha voluto darci ascolto: la fattura elettronica genera caos e aumenta il nero e ogni giorno che passa aumentano i danni per tutta la ...

Fisco - Tria : su fatturazione elettronica non è stata segnalata alcuna anomalia - : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla fatturazione elettronica. "Non …

Fisco : Confesercenti - avvio positivo e-fattura - costo di 600 mln : Roma, 2 gen. (Labitalia) - "Un avvio tutto sommato positivo" per la fattura elettronica, anche se "[...]

Fisco : scatta obbligo fattura elettronica : Con il nuovo anno scatta per i titolari di partita Iva l'obbligo della fatturazione elettronica. Entra in vigore la nuova normativa che prevede l'addio alla vecchia fattura cartacea, integralmente ...

Fisco - da oggi sarà l'inferno : fatturazione elettronica - così lo Stato vi fregherà ancora : Da domani la fatturazione elettronica sarà in vigore. Dopo aver sperato fino all' ultimo in un rinvio, artigiani, commercianti e titolari di microimprese devono rassegnarsi. Da domani la cessione di beni o servizi prestati alla clientela dovrà essere fatturata attraverso una piattaforma internet che

Fisco - e-fattura 2019 : arriva il manuale di utilizzo : Teleborsa, - arriva un manuale d'uso per la e-fattura , un prontuario utile a professionisti ed imprese che dovranno servirsi della nuova modalità di fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo ...

Fisco - e-fattura 2019 : arriva il manuale di utilizzo : arriva un manuale d'uso per la e-fattura , un prontuario utile a professionisti ed imprese che dovranno servirsi della nuova modalità di fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo gennaio del ...