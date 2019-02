Ciclismo – Tour of Oman | Sonny Colbrelli si prende la quarta tappa | Lutsenko mantiene la

Ciclismo – Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè : orangeblue impegnati alla Ruta del Sol e al Tour of Antalya : Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè: mercoledì al via la Ruta del Sol, giovedì c’è il Tour of Antalya. Da registrare l’infortunio di Zaccanti Gli #orangeblue pronti ad affrontare il Doppio appuntamento, da mercoledì al via la Ruta del Sol in Spagna, da giovedì il Tour of Antalya in Turchia. Forfait di Filippo Zaccanti, per lui niente Turchia, a causa della frattura del III metacarpale della mano sinistra ...

Ciclismo – Tour of Oman : bis di Lutsenko nella terza tappa - il kazako si impone allo sprint su Herrada : Dopo la vittoria arrivata nella seconda tappa, il kazako si prende anche la terza frazione precedendo Herrada e Van Avermaet Alexey Lutsenko bissa il successo di ieri, facendo sua anche la terza tappa del Tour dell’Oman, la Shati Al Qurum-Qurayyat di 192.5 chilometri. Il ciclista kazako del Team Astana si impone allo sprint col tempo di 4 ore 35’48” davanti a Jesus Herrada della Cofidis e a Greg Van Avermaet della CCC ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : John Degenkolb vince la volata finale - Izagirre si impone nella generale : John Degenkolb ha vinto l’ultima tappa del Tour de la Provence 2019, la quarta frazione in terra francese (162,2 km da Avignone ad Aix-en-Provence) si è risolta con una volata che ha visto il successo del tedesco della Trek Segafredo che è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Simon Clarke (EF Education First) e Anthony Maldonado (St. Michel-Auber 93). Lo spagnolo Gorka Izagirre (Astana) ha invece conquistato la classifica generale ...

Ciclismo - Tour of Oman 2019 : Alexey Lutsenko anticipa il gruppo - Kristoff resta leader : Alexey Lutsenko si conferma una delle stelle nel Tour of Oman: il vincitore uscente della corsa in terra asiatica si va a prendere il successo nella seconda tappa con una bellissima stoccata da finisseur. Il kazako dell’Astana chiude a braccia alzate nell’insidiosa frazione con partenza ed arrivo da Royal Cavalry Oman ad Al Bustan (156,5 km). In quattro in fuga nelle prime fasi di gara: Jerome Baugnies (Wanty-Gobert), Lionel ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : il sigillo di Philippe Gilbert nella terza tappa. Gorka Izagirre si conferma leader : Un gran finale quello vissuto nella terza tappa del Tour de la Provence 2019, che ha visto il trionfo di Philippe Gilbert, nell’arrivo sul traguardo del circuito di F1 del Paul Ricard. Negli ultimi chilometri il campione belga ha salvato la gamba, come si suol dire, mettendo in scena un ottimo sprint, regolando un gruppo di 23 corridori. Secondo posto per Toms Skujins (Trek-Segafredo) e terzo per Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale). Lo ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride : quinto posto per Nakane nella 4ª tappa del Tour of Colombia : Vince Bob Jungels, quinto Hideto Nakane, bravo a inserirsi nell’azione giusta nel finale cogliendo un importante piazzamento Hideto Nakane coglie un ottimo quinto posto di tappa inserendosi in una grande top10 nella tappa vinta da Bob Jungels. Per lo scalatore giapponese si registra un ottimo inizio di stagione con la seconda top10 di tappa, dopo il decimo posto colto nella seconda tappa della Vuelta San Juan in Argentina. Due piazzamenti ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : Prades si impone nella seconda tappa. Izagirre nuovo leader - indietro Ganna : Lo spagnolo Eduard Prades ha ottenuto il successo nella seconda tappa del Tour de la Provence 2019. Il corridore della Movistar si è imposto in volata nel gruppo di una decina di atleti che ha superato le difficoltà di giornata, nonostante i tanti attacchi di una giornata decisamente attiva da questo punto di vista. In seconda posizione troviamo il francese Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), molto presente nella parte finale della stage. Il nuovo ...

Ciclismo – Tour de la Provence : Filippo Ganna sorprende tutti nel prologo - l’azzurro leader della corsa : Il corridore del Team Sky ha vinto la cronometro individuale, precedendo Langeveld e Cavagna Comincia come meglio non potrebbe il Tour de la Provence 2019 per Filippo Ganna, il corridore del Team Sky infatti vince la cronometro individuale a Saintes-Maries-de-la-Mer di 8,9 km. Una prestazione perfetta quella del ciclista azzurro, al primo successo da pro’ con la maglia della formazione britannica, capace di tenere dietro di ...

Ciclismo : Tour Colombia - i 6 maggiori favoriti per la vittoria : Parte oggi il Tour Colombia che si disputerà fino al 17 febbraio. La competizione, diventata professionistica solo da un anno, vedrà la partecipazione di molti big del Ciclismo. Tra i partecipanti, infatti, ci sono Bernal, Froome e Nairo Quintana. Il Giro di Colombia è una gara importante per molti sudamericani, come si nota dalla lista dei partecipanti. I maggiori favoriti sono tutti Colombiani e qualora Froome non dovesse inventarsi qualcosa, ...

Ciclismo - Tour Colombia 2019 : esordio stagionale per Chris Froome con vista a lungo termine : Da capire se si metterà in proprio o lascerà, come previsto, spazio ai propri compagni. Comincia l’avventura nel 2019 per quanto riguarda Chris Froome: il keniano bianco inizia la sua stagione in Sudamerica, precisamente nel Tour Colombia, breve corsa a tappe dal livello 2.1 ma dalla startlist davvero interessante, che richiama in terra Colombiana il meglio del Ciclismo internazionale. Il programma del vincitore dell’ultimo Giro ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...