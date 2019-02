Ascolti tv lunedì 18 febbraio 2019

Ascolti Tv lunedì 11 febbraio : Il Commissario Montalbano fa il boom : Ascolti Tv lunedì 11 febbraio: torna Il Commissario Montalbano e fa il boom di Ascolti Grande successo per la fiction in prima tv su Rai Uno Il Commissario Montalbano, che nella prima serata di ieri ha conquistato ben 11.108.000 telespettatori con il 44.9% di share. A seguire, si posiziona al secondo posto, in qualità di […] L'articolo Ascolti Tv lunedì 11 febbraio: Il Commissario Montalbano fa il boom proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 11 febbraio 2019. Montalbano monstre (11 - 1 mln – 44.9%) : Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, Lunedì 11 febbraio 2019, su Rai1 la fiction in prima tv Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui la classifica degli episodi più visti). Su Canale 5 la prima tv di Kong: Skull Island ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Facciamo che io ero un’altra volta ha interessato .000 ...

Ascolti tv lunedì 11 febbraio 2019 : Torna Montalbano e non ce n'è per nessuno. Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - L'altro capo del filo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Facciamo che io ero un'altra volta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Il sapore del successo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Kong: Skull Island ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV lunedì 4 febbraio - la Rai trionfa con la fiction : Adrian cala a picco : Ascolti TV lunedì 4 febbraio, La Compagnia del Cigno chiude in bellezza: Adrian cala a picco Gli Ascolti TV relativi alla prima serata di lunedì 4 febbraio hanno visto trionfare la Rai con La Compagnia del Cigno ieri. La fiction Rai, amatissima e seguitissima dal pubblico, ha chiuso in grande stile. A vederla sono stati più di […] L'articolo Ascolti TV lunedì 4 febbraio, la Rai trionfa con la fiction: Adrian cala a picco proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%). La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8%. La Vita in Diretta da Sanremo 11.8%-12.9% - D’Urso 18.3%-18.2% : Adrian Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato l’attenzione di 1.545.000 spettatori ...

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%). La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8% : La Compagnia del Cigno - Rocco Tanica Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato ...

Ascolti tv lunedì 4 febbraio 2019 : Ultimo lunedì per Adrian, che dalla prossima settimana, complice Montalbano, si sposa al martedì: intanto è tempo di saluti anche per La Compagnia del Cigno. Prime Time Su Rai 1 La compagnia del Cigno ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 2 C'è Benigni ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Presa Diretta ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8%. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%) : La Compagnia del Cigno - Rocco Tanica Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato ...

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019 : La Compagnia del Cigno - Rocco Tanica Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adrian ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti tv lunedì 28 gennaio - sfida inedita : Adriano Celentano vs Beppe Grillo : Nella serata di ieri Adrian e C’è Grillo si sono dati battaglia a colpi di share Ecco i dati degli Ascolti registrati dai programmi andati in onda in prima serata ieri, lunedì 28 gennaio. Su Rai1 appuntamento con una nuova puntata della serie La compagnia del Cigno. La fiction interpretata, tra gli altri, da Alessio […] L'articolo Ascolti tv lunedì 28 gennaio, sfida inedita: Adriano Celentano vs Beppe Grillo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3% - ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C’è Grillo 4.3% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 28 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian ha – dalle 21.51 alle 22.38 – raccolto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre Adrian ha interessato .000 spettatori pari al 10.6%. Su Rai2 C’è Grillo ha interessato 1.031.000 spettatori pari al 4.3% ...

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019 : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 28 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share mentre Adrian ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Rai2 C’è Grillo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Run all night – Una notte per sopravvivere ha ...

Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019. Parte moscio Adrian (21.92%-19.07%) battuto da La Compagnia del Cigno (21.36%) : Adrian Nella serata di ieri, Lunedì 21 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 – la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Adrian, con Adriano Celentano, ha raccolto davanti al video 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share, nel segmento Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12, e 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone ...

Ascolti tv lunedì 21 gennaio : ecco com’è andato il debutto di Adrian su Canale5 : I dati Auditel del nuovo show di Adriano Celentano in onda ieri Gli Ascolti di lunedì 21 gennaio 2019. Su Ra1 è tornato l’appuntamento con La Compagnia del Cigno. La nuova fiction diretta da Ivan Cotroneo ha tenuto davanti al teleschermo 5.219.000 spettatori. La nuova puntata della serie, interpretata tra gli altri da Alessio Boni […] L'articolo Ascolti tv lunedì 21 gennaio: ecco com’è andato il debutto di Adrian su Canale5 ...