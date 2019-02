scuolainforma

Accesso dei neo laureati al Tfa sostegno

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il TFAche sta per essere avviato catalizza l’attenzione dei tanti neoche vogliono intraprendere la carriera di insegnante. Va detto subito però che ci vuole ancora diverso tempo affinché i singoli corsi vengono avviati. Innanzitutto occorre il bando in Gazzetta Ufficiale ufficiale, poi il decreto ministeriale che autorizza i corsi con le disponibilità delle singole università.Per adesso abbiamo a disposizione solo le parole del ministro Bussetti per cui il bando sarà in Gazzetta a giugno. Il decreto ministeriale dovrebbe uscire a quel punto a luglio con l’indicazione delle date in cui si terranno le prove preselettive.Seguire i corsi per due cdc diverse Rispondendo alla domanda se saranno per ogni ordine e grado di scuola diciamo subito di sì. Infanzia primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. Occorre fare una scelta, tenendo ...