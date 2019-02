Una causa legale potrebbe portare alla rimozione di alcune palestre e Pokéstop in Pokémon

Bruno Ganz è morto dopo Una malattia. Causa morte e chi era : Bruno Ganz è morto dopo una malattia. Causa morte e chi era Malattia Bruno Ganz Lutto nel mondo del cinema d’autore, a Zurigo, è morto Bruno Ganz, aveva 77 anni; pare che stesse combattendo contro un tumore del colon. Figlio di un’italiana e di un operaio svizzero, divenne noto al grande pubblico nei primi anni Settanta, ai tempi delle prime collaborazioni con il regista Wim Wenders. “L’amico americano”, “Così lontano, così vicino”, è stata ...

Tre tsUnami nel Tirreno a causa dello Stromboli. Studio italiano : 'Può succedere ancora' : Il vulcano Stromboli ha generato tre tsunami che nel Medioevo hanno raggiunto le coste della Campania e non si può escludere che possa accadere di nuovo: lo ha scoperto la ricerca italiana pubblicata ...

Chiara Ferragni ha vinto Una causa per poter registrare il suo marchio a livello europeo : La stilista italiana Chiara Ferragni ha vinto una causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea per poter registrare il suo marchio a livello europeo. La causa era stata iniziata dopo che nel 2017 l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Sega annuncia Una "perdita straordinaria" di 55 milioni di dollari a causa del declino dei suoi giochi mobile esistenti : Sega, nei suoi ultimi risultati finanziari, ha confermato che subirà una "perdita straordinaria" di $ 55 milioni. Questa perdita è stata attribuita all'"intensificarsi della concorrenza" nel mercato mobile, così come il declino dei suoi giochi mobile esistenti, riporta Gamingbolt."I titoli di punta di [Sega] esistenti hanno rallentato per l'intensificarsi della concorrenza nel mercato mobile giapponese", afferma Sega, aggiungendo, "[Sega] mirava ...

Il nuotatore Manuel Bortuzzo - ferito in Una sparatoria a Roma - resterà paralizzato a causa di Una lesione midollare : Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Seregno : riparata la fuga di gas - danno causato dalle radici di Una pianta : stata riparata la perdita che ha provocato la fuga di gas che ha portato all'evacuazione di 38 persone in via Stoppani a Seregno. danno causato dalla pressione delle radici di un albero, nei prossimi ...

Australia - evacuato l'aeroporto di Brisbane a causa di Una "emergenza" - : l'aeroporto internazionale di Brisbane è stato evacuato a causa di una "situazione di emergenza". Lo ha reso noto la polizia del Queensland. "La polizia segnala… un'emergenza all'aeroporto di ...

Aspirina - un abuso può causare emorragie interne : i risultati di Una ricerca britannica : Un abuso di Aspirina, secondo i risultati di un recente studio, può determinare l’insorgenza di emorragie interne, in una percentuale molto alta di episodi. I risultati della ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica American Medical Association, sono emersi in seguito all’osservazione approfondita di un gruppo di pazienti effettuata da un'equipe di ricercatori delle università King’s College Hospital e King’s College di Londra. I risultati, ...

Il cuore del maratoneta è più a rischio a causa di Una proteina : ... indice di una sofferenza delle cellule chiaramente legata allo sforzo fisico' spiega il professor Claudio Tondo, coordinatore Aritmologia e responsabile Cardiologia dello Sport, Centro Cardiologico ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa soap opera iberica “Una Vita”. Negli articoli precedenti avete sicuramente letto che nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE in questi giorni, c’è stato un lieto evento. Si tratta della nascita della figlia di Trini Crespo e Ramon Palacios, che è venuta al mondo dopo tante complicazioni. Purtroppo, le ultime Anticipazioni non sono positive, perché l’attrice che ha ...

Posto in prima fila alle sfilate. Chi offre di più (per Una buona causa)? : Fashion addicted buone notizie! Se sedersi in prima fila, nei front row delle passerelle più celebri, per assistere ai défilé delle grandi maison di moda era tra i vostri desideri, adesso consideratelo pure realtà.LEGGI ANCHEIn giacca & pantaloni. Ma colorful CharityStars, la piattaforma di aste benefiche online, infatti, ha pensato di assecondare i desideri dei tanti appassionati di moda mettendo all’asta la prima fila ai più ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 4-10 febbraio 2019 : Susana Nei Guai a Causa di Elvira! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019: il segreto di Susana e Simon a rischio! Blanca chiude il suo cuore a Diego! Anticipazioni Una Vita: Simon affronta Elvira chiedendole di lasciarlo in pace! Diego lascia il quartiere quando Blanca, per l’ennesima volta, lo rifiuta! E’ Olga a trattenerlo… Rosina e Liberto fanno pace. Susana rischia di perdere la sua “reputazione”! Inganni, ...

Una tromba d’aria a L’Avana - Cuba - ha causato almeno 3 morti e 172 feriti : Nella notte di lunedì una tromba d’aria ha causato almeno 3 morti e 172 feriti nella capitale di Cuba, L’Avana. Il presidente Cubano Miguel Díaz-Canel ha visitato i luoghi colpiti dalla tromba d’aria e ha scritto su Twitter che ci sono