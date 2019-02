Pensioni | Quota 100 | più uscite al Sud | turn over generazionale difficile

Pensioni anticipate - la Quota 100 si avvicina alle 50mila domande : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 febbraio 2019 vedono emergere nuovi dati da parte dell'Istituto pubblico di previdenza, con i quali si sancisce il traguardo delle 50mila richieste di accesso flessibile alla quiescenza. La nuova opzione di uscita a partire da 62 anni di età e 38 anni di contribuzione continua quindi a cogliere il favore dei lavoratori in età avanzata, sebbene il processo di conversione in legge del cosiddetto ...

Pensioni - Elsa Fornero umiliata. Salvini vede i dati di Quota 100 e gode : "Non diteglielo..." : "Non ditelo a Elsa Fornero". Sono già 50mila le richieste di pensione anticipata grazie a Quota 100 e il vicepremier Matteo Salvini, l'artefice della riforma previdenziale, gode su Twitter: "Cinquantamila italiani hanno scelto il diritto alla pensione con Quota 100, in poco meno di un mese (ma non d

Pensioni Quota 100 - pace contributiva estesa a 10 anni con 120 rate mensili : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi domenica 17 febbraio 2019, riguardano gli ultimi emendamenti in arrivo dal governo in vista del voto previsto da domani sul decreto Pensioni in esame al Senato. Come riportato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore (edizione di oggi), la cosiddetta 'pace contributiva' raddoppia il periodo della rateizzazione, visto che si passerà da 60 a 120 rate mensili. Un'altra importante novità è rappresentata dal ...

Pensioni - 50mila domande per quota 100. In testa Roma - Napoli e Milano - : Oltre 38mila sono arrivate da uomini, 17mila da lavoratori pubblici. Iniziato in commissione Lavoro al Senato l'esame del decretone che introduce anche il reddito di cittadinanza. Il M5s ha ritirato l'...

Quota 100 - 50mila domande in 20 giorni : il primato a Roma. Decretone : salta il taglio delle Pensioni ai sindacalisti : In meno di venti giorni poco meno di 50mila persone hanno fatto richiesta per accedere alla pensione anticipata con Quota 100. Sono dati dell’Inps. delle 49922 domande, oltre 17mila arrivano da lavoratori pubblici, oltre 38mila arrivano da uomini e la quasi totalità (44273) proviene attraverso i patronati. In testa ci sono le province di Roma (3875 domande), Napoli (2393) e Milano (1895), a poca distanza Palermo (1499). Oltre il migliaio ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e Naspi non compatibili - quanto si perde : Pensioni ultima ora: Quota 100 e Naspi non compatibili, quanto si perde Pensioni ultima ora: a scaldare il dibattito in materia previdenziale c’è un dubbio collegato alla introduzione di Quota 100. In pratica il timore e la preoccupazione evidenziata da molti è la seguente: Quota 100 è incompatibile con Naspi? Ricordiamo per chi non lo sapesse che Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego: una ...

Pensioni anticipate - non c'è solo la quota 100 : anche Ape sociale e Opzione donna nel 2019 : Nelle ultime settimane il comparto previdenziale è stato al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per quanto concerne l'uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100. La nuova Opzione di quiescenza permette di ottenere l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione, ma non rappresenta l'unica modalità di prepensionamento. Accanto alla nuova Opzione è stata infatti introdotta la proroga dell'Ape sociale ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : presentate oltre 42mila richieste all'Inps : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 febbraio 2019 vedono arrivare nuovi dati in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed in particolare al numero di domande inviate all'Inps. Nel frattempo, dal Mefop emergono importanti considerazioni rispetto agli effetti della legge di bilancio sulla previdenza complementare, mentre dal Coordinatore dei Comitati Esodati, Ardizio, si confermano i prossimi appuntamenti in favore dei lavoratori ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - M5S “oltre le aspettative - bene la PA” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, M5S “oltre le aspettative, bene la PA” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni sui primi risultati di Quota 100. C’è soddisfazione da parte del Movimento 5 Stelle per il numero delle domande inoltrate. I numeri riferiscono di quasi 45 mila richieste raggiunte, una buona parte delle quali proviene dai dipendenti pubblici. C’è tuttavia da segnalare una disparità di ...

Pensioni Quota 100 - boom domande al Sud : Brambilla 'Misura insostenibile' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 15 febbraio 2019, riguardano i dati relativi alle domande per Quota 100, secondo gli aggiornamenti forniti dall'Inps. Le istanze sinora pervenute sono 42.397, con una prevalenza di domande provenienti dal Sud Italia rispetto al Nord. Sono circa 17mila quelle inviate dal Mezzogiorno contro le 14mila dei lavoratori delle regioni settentrionali: le domande provenienti dalle regioni del Centro Italia ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - “Fornero resta per 20 milioni di lavoratori” : Pensioni ultima ora: Quota 100, “Fornero resta per 20 milioni di lavoratori” Per chi resta la Riforma Fornero nel 2019 Pensioni ultima ora: sarà quello previdenziale uno dei temi al centro della manifestazione promossa dai sindacati a Roma il prossimo 9 febbraio 2019 dai dal titolo “Futuro al lavoro”. A conferma dell’attenzione altissima alla materia Pensionistica arrivano le parole del segretario confederale della Cgil Roberto ...

Pensioni ultima ora : esclusi Quota 100 - per chi resta la Riforma Fornero : Pensioni ultima ora: esclusi Quota 100, per chi resta la Riforma Fornero esclusi Quota 100 nel 2019, c’è la Legge Fornero Pensioni ultima ora: a fronte della bozza del decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza giungono le prime reazioni. I sindacati non soddisfatti delle misure contenute nel testo e chiedono al governo maggiore impegno su specifici fronti previdenziali. Si registrano nelle ultime ore interventi da parte dei massimi ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Inps “disparità e niente stop Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “disparità e niente stop Fornero” Pensioni ultima ora: nuovo intervento del presidente uscente dell’Inps Tito Boeri. Dal suo osservatorio nei mesi che hanno preceduto l’introduzione del decreto 4/2019 con Quota 100 e reddito di cittadinanza ha sempre rappresentato una voce autonoma. Non ha mancato di criticare le scelte del Governo, distinguendo e precisando sempre la differenza tra il ruolo e ...