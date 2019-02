Allevamento api regine

trapaniok

Per la terza volta in un anno, sono state distrutte tutte le arnie dell'allevamento e niente è recuperabile. Atto vandalico in allevamento di api a Feroleto Antico, la solidarietà di Coldiretti

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Corso di Specializzazione Dal 22 al 24 marzo 2019 nella nostra sede di ENNA, presso il "Centro Atlantis" in via del lavoro 15H, si svolgerà il corso di specializzazione per l´delle api ...