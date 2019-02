VIDEO Juventus-Milan 2-0 highlights calcio femminile | doppietta di Barbara Bonansea nel

Compleanno Bernardeschi - festa a tema bianconero per Federico : tutta la Juventus al party scatenato [FOTO E VIDEO] : Federico Bernardeschi compie 25 anni, il calciatore della Juventus festeggia a Torino insieme a tutta la squadra con una festa anni ’20 “Grazie a tutta la squadra per aver reso speciale questo traguardo! 2⃣5⃣ E grazie a tutti voi per gli auguri I appreciate the team for making this night special! Thank you all for the birthday wishes! #rockngoal #happybirthdaytome“. Con questo messaggio social Federico ...

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

VIDEO/ Arezzo Juventus U23 - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Arezzo Juventus U23 , risultato finale 1-1, : gli highlights e gol della partita, giocata nella 26giornata di Serie C.

Cristiano Ronaldo - il coro del tifoso Juventus VIDEO : TORINO - 'Cercavo un fuoriclasse, mi han comprato il re. Col tiro così forte, sfonda tutte le porte, ha il sette sulla schiena...in maglia bianconera, un sogno che si avvera, Cristiano da Madeira!'. E'...

Ramsey alla Juventus - tutti i migliori gol del gallese : VIDEO : Destro, sinistro, al volo: come segna Ramsey Aaron Ramsey, mix di fantasia e follia Ramsey, tutta la tecnica nei suoi gol

VIDEO/ Juventus U23 Arzachena - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 25giornata - : Video Juventus U23 Arzachena , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, giocata nella 25giornata del campionato di Serie C, girone A.