Spezia-Verona 1-2 : L'iniziale svantaggio non ha demoralizzato il Verona che è riuscito a ribaltare il risultato e vincere fuori casa per 2-1 contro lo Spezia. Samuel Gustafson ha chiuso le danze con la rete al minuto 61.

Spezia - Verona 1-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Spezia - HELLAS Verona 1-1 39' Lo Spezia si affida al contropiede, possesso palla prolungato del ...

Spezia - Verona 1-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Spezia - HELLAS Verona 1-0 12' Cartellino giallo per Vignali. 11' Nervi tesi tra gli Scaligeri dopo il ...

Spezia Verona - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni PROBABILI Spezia , 4-3-3, : Lamanna; De Col, Terzi, Ligi, Augello; More, Ricci, Bartolomei; Galabinov, Okereke, Bidauoi. All. Marino Verona , 4-3-3, : Silvestri; Faraoni, Bianchetti, ...

Spezia Verona : diretta tv - streaming e dove vederla. : Spezia Verona: diretta tv, streaming e dove vederla. Domenica 17 Febbraio 2019 alle ore 21:00 si gioca il match di ritorno tra Spezia e Verona. Il match, valido per la 24esima giornata di Serie B, si giocherà allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Partita importante per le squadre che sono rispettivamente 6° e 7° in classifica ad un solo punto l’ una dall’ altra e che devono restare a tutti i costi in zona ...

Diretta Spezia-Verona alle 21 : probabili formazioni - dove vederla in tv : LA SPEZIA - Stasera al Picco, Spezia e Verona scendono in campo alle 21 per la gara della ventiquattresima giornata del campionato cadetto. Gli spezzini di Marino vanno a caccia di una vittoria per ...

Serie B - Verona in ritiro - Spezia decisivo per Grosso. Cosmi in stand-by : Lunedì caldo in casa Verona, dopo il pareggio interno di domenica sera con il Crotone, 1-1, gol di Di Carmine nel finale dopo la rete calabrese firmata Pettinari,. Nel pomeriggio a Carpi si è tenuto ...