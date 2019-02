L’intelligenza e il colore della pelle sono connessi? Ecco il risultato di un colossale

meteoweb.eu

: 'L'intelligenza non dipende dal colore della pelle': Torino tra gli autori della ricerca [news aggiornata alle 15:1… - rep_torino : 'L'intelligenza non dipende dal colore della pelle': Torino tra gli autori della ricerca [news aggiornata alle 15:1… - xTaiChuKe_x : Yu' quann'eri bionno te dicevano che parevi stupido? N’è che è er colore dei capelli che dà l’intelligenza mo, eh! - xTaiChuKe_x : Yu' quann'eri bionno te dicevano che parevi stupido? N’è che è er colore dei capelli che dà l’intelligenza mo, eh! -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Dimostrato da uno studio mondiale che l’intelligenza e lo sviluppo neuroevolutivo non dipendono dal, mamolto simili tra soggetti di aree geografiche e culturali molto diverse. Lo comunica la CittàSalute di Torino, illustrando in una nota i dati appena pubblicati sulla rivista internazionale ‘Nature‘, chei risultati del progetto internazionale ‘Intergrowth-21st‘, finanziato dalla Fondazione Bill & Melinda Gates e coordinato dall’Università di Oxford (Uk), che ha monitorato dalla nascita fino ai due anni di età la crescita e lo sviluppo neuroevolutivo di neonati sani e in buone condizioni ambientali, distribuiti in quattro continenti. I ricercatori del gruppo hanno dimostrato che le tappe dello sviluppo neuroevolutivo nei primi due anni di vita, per quanto concerne l’apprendimento, il linguaggio e le ...