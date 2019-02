Latte | Cia | ' No a 72 cent litro | chiusura deve essere a 1 euro'

I pastori bloccano una cisterna e rovesciano 10 mila litri di Latte a Oristano : Rischia di saltare l'intesa che sabato sera sembrava essere stata raggiunta dopo giorni di protesta dei pastori sardi in lotta per il riconoscimento di un equo prezzo del latte ovino. Stamane un camion-cisterna che trasportava circa 10.000 litri di latte è stato bloccato da alcuni pastori mentre percorreva la Statale 292, nel comune di Cuglieri, e il latte che trasportava è stato riversato sull'asfalto. L'episodio ha subito ...

Faro dell'Antitrust sul Latte. L'offerta del governo bocciata dai pastori : L'Antitrust irrompe sul dossier del latte, con un'istruttoria il cui scopo è quello di verificare se gli operatori aderenti al consorzio del pecorino romano Dop 'abbiano imposto agli allevatori un ...

Napoli - trovata una colonia di bLatte in un ospedale : la video denuncia : "Se tale tesi fosse verificata - spiega il consigliere - saremmo di fronte a un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un ...

Filiera del Latte - siglato il protocollo tra associazioni e Regione : «Forte preoccupazione delle ripercussioni che la situazione potrà avere nelle altre due regioni italiane, Toscana e Lazio, dove la zootecnia ovicaprina è uno dei settori trainanti dell'economia ...

Marcia su Roma dei pastori sardi per prezzo Latte. Giovedì tavolo tecnico al Viminale. Basterà? : Oggi una delegazione dei manifestanti ha incontrato al Viminale il ministro dell'Interno. Salvini si è impegnato a trovare una soluzione entro 48 ore ed ha convocato un nuovo tavolo per Giovedì con ...

Latte : Cia Veneto - nella nostra Regione perse cento aziende in un anno : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - "Solidarietà ai pastori sardi, ma la questione Latte riguarda anche noi: il Veneto soffre dei medesimi problemi". Gianmichele Passarini, presidente di CIA - Agricoltori Italiani Veneto, appoggia la protesta dei produttori sardi e ne approfitta per fare il punto della s

Sardegna - protesta dei pastori in piazza a Nuoro : il sindaco rovescia il Latte insieme ai manifestanti : Prosegue la protesta dei pastori sardi che ormai sta coinvolgendo a macchia di leopardo tutta l’isola.Soddu: Questa mattina decine di manifestanti sono arrivati a Nuoro dove sono stati accolti dal sindaco e presidente del Cal, Andrea Soddu, che si è unito alla loro protesta. I pastori hanno rovesciato il latte in piazza, davanti al municipio. “Hanno avuto grande rispetto del comune di Nuoro e hanno voluto portare la loro protesta e ...

Il pastore di Sant’Andrea Frius : “Latte rumeno spacciato per sardo - stiamo facendo la fame : È arrabbiatissimo Andrea Casu, a capo di una piccola azienda che, da decenni, produce latte: “Non ho manco potuto mandare mio figlio in vacanza, viviamo dello stipendio da insegnante di… L'articolo Il pastore di Sant’Andrea Frius: “Latte rumeno spacciato per sardo, stiamo facendo la fame proviene da Essere-Informati.it.

Latte - i pastori sardi ora minacciano : 'Soluzione o domenica blocchiamo i seggi' : Intanto la protesta degli allevatori per il crollo del prezzo del Latte ovino e caprino, arriva nello scalo di Porto Torres, Sassari,. Oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo ...

Sardegna - calciatori del Cagliari si uniscono a protesta dei pastori e rovesciano bidoni del Latte con la maglia rossoblù : Alle proteste contro il basso del prezzo del latte arriva la solidarietà dei calciatori del Cagliari, che hanno rovesciato con un gesto dimostrativo alcuni bidoni portati davanti al centro d’allenamento. Prima c’è stato un lungo tira e molla con i pastori che chiedevano alla squadra, in procinto di partire per Milano di non giocare domani sera con il Milan. “Così – ha detto uno degli allevatori – sui giornali ci ...

Salmonella nel Latte per neonati - 400mila ritiri in Francia : al via verifiche anche in Italia : Dopo l'allarme Salmonella in alcuni lotti di latte di riso per la prima infanzia a marchio Modilac, che ha portato al ritiro in Francia di 400mila confezioni, è allerta anche in Italia. Il ministero della Salute in una nota ha sottolineato che "sebbene non risultino lotti spediti verso il nostro Paese sono state chieste maggiori informazioni". Attenzione all'acquisto online.Continua a leggere

Salmonella nel Latte per neonati in Francia - possibile allerta anche in Italia : Salmonella nel latte in polvere per neonati. L’allarme alimentare sarebbe stato divulgato a livello europeo in seguito alle notizie di una infezione, rilevata per il momento solo in Francia e causata dal batterio della Salmonella che avrebbe fatto scattare il ritiro, a scopo precauzionale, di 400.000 lotti di latte in polvere. Allo stato attuale, anche se non risultano lotti spediti verso l’Italia, il ministero della Salute Italiano ha comunque ...