Juve | parte la missione Atletico | quanti dubbi per Allegri

CR7 da record - con lui la Juve parte sempre 1-0 : superato Charles - il dato : CR7 – Cristiano Ronaldo, un marziano a Torino. Il fenomeno della Juventus è arrivato e ha rivoluzionato l’attacco bianconero, facendo parte di quasi tutte le azioni importanti. Infatti oltre alla finalizzazione il portoghese è fondamentale Leggi anche: Calciomercato Juventus, Paratici supera il Real Madrid: colpo da 50 milioni CR7 = Gol Secondo i dati, il portoghese […] More

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte dalla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

Consigli fantacalcio 24 giornata – Archiviata la 23° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi domenica sera con il secco 3-0 del Milan sul Cagliari, messo in cantiere il primo match delle italiane ancora presenti in Champions League con le bella vittoria della Roma sul Porto, che è già tempo di pensare alla giornata numero 24.

La Juventus riparte : a Reggio tris al Sassuolo : La Juve torna a fare la Juve: con cinismo, senza prendere gol e ancora una volta nel segno di Ronaldo. Il Sassuolo deve inchinarsi con un 3-0 che può nascondere qualche difetto, visto quel che ha ...

Juve riparte e fa tris : Torna la Juventus che non fa sconti a nessuno. Al Mapei Stadium il Sassuolo cede il passo alla capolista: 3-0 per i bianconeri, che tornano a +11 sul Napoli. Torna al gol anche Kedhira, che al 23° ...

Juventus - se parte Dybala ecco Isco e blitz per Pogba : TORINO - Da quella stessa stessa strada verso Madrid che Paulo Dybala potrebbe imboccare al termine della stagione, come leggete a pagina 2, potrebbe arrivare a Torino il suo sostituto. Anzi, è molto ...

Juventus-Parma - Allegri svela parte della formazione e poi tuona : “critiche ingiuste” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha detto la sua in merito al momento bianconero ed all’infortunio di Chiellini Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Parma. Il tecnico come di consueto ha svelato qualche dettaglio di come sarà la formazione bianconera per l’occasione: “Domani giocherà Caceres. E’ un giocatore affidabile ...

Marcelo e Isco sarebbero sulla lista dei partenti - Juve alla finestra (RUMORS) : Il Real Madrid, dopo l'addio di Zinedine Zidane, sta vivendo una stagione di transizione. Molti giocatori non si trovano più bene con il nuovo allenatore e in estate potrebbero cambiare aria. Tra i calciatori meno contenti ci sono molto probabilmente Marcelo e Isco. Il brasiliano, in ottimi rapporti d'amicizia con Cristiano Ronaldo, dopo dodici anni di militanza nelle fila del Real, nonostante ufficialmente affermi di voler continuare la sua ...

Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l'accordo con i qatarioti dell'Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l'avventura dell'ex Roma e Bayern

Juventus - oltre a Khedira altri due guai per Allegri : si ferma Cancelo e Pjanic non riparte : TORINO - La nevicata fitta fitta sulla Continassa non ha portato notizie da festeggiare. Anzi, non poteva iniziare peggio la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Lazio . La ...

JUVENTUS BENATIA, prove di addio- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino da ormai fine novembre ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell'ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha "pagato" il ritorno in

JUVENTUS DARMIAN, trattativa in chiusura- La notizia è iniziata a circolare nella serata di ieri e ora dopo ora trova sempre maggiori conferme. Mattia Darmian sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A, a Torino ma sponda bianconera. Il laterale classe 1989, dopo essere stato capitano del Torino e terzino più o meno utilizzato

Juve - ecco il primo acquisto : arriva Darmian. Parte Spinazzola? : Il primo assalto non era andato bene. Questa volta, invece, il ds bianconero Paratici ha piazzato la stoccata vincente. Ci sia consentita un'espressione non calcistica per parlare della prima operazione della Juventus in questa sessione di calciomercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società bianconera ha praticamente definito l'acquisto dal Manchester United di Matteo Darmian. 29 anni, Darmian arriva in bianconero con la formula del ...

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...