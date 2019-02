Inter | applausi all' ingresso in campo del nuovo capitano Handanovic

Inter - la gestione del caso Icardi è da applausi : attacchi - capricci - speculazioni e Wanda Nara - un capitano è tutt’altra cosa! : applausi all’ Inter , applausi a Marotta: la gestione del caso Icardi è da grande squadra, il club viene prima dei capricci di un calciatore L’ Inter sta vivendo un momento molto delicato della sua stagione, anzi, molto di più. Si tratta di uno snodo chiave per il futuro della società, dato che la rottura con Mauro Icardi porterà quasi certamente al suo addio in estate e ad un cambio di rotta repentino in merito alle scelte di ...

Ginnastica – Katelyn Ohashi show! L’esercizio a corpo libero che ha incantato il mondo Inter o : l’esibizione è da applausi [VIDEO] : Un esibizione da applausi quella di Katelyn Ohashi : l’atleta statunitense ha incantato il mondo intero col suo esercizio a corpo libero La Ginnastica artistica è spesso considerata una disciplina sportiva molto rigida, precisa e pulita, che non ammette imperfezioni. Oggi, però, non si fa altro che parlare dell’esibizione spettacolare di Katelyn Ohashi , ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California. ...

Uefa : 'Non rispettato protocollo anti razzismo - applausi per le sanzioni all'Inter. Ora politica di tolleranza zero' : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e Uefa hanno una politica di tolleranza ...