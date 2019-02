Fake news scatena una rivolta di migranti | interviene l' esercito

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due Fake news : è vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca e di parte? : E’ vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca, bugiarda, truffaldina, parziale e partigiana? E’ vero che, come scrivono Il Corriera della Sera, Repubblica e Il Messaggero, Raffaele Cantone si dimette dal’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, perché si sentiva “sopportato” dall’attuale governo con il quale non andava più d’accordo? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...

Con Intelligenza Artificiale rischio Fake news : di Andreana d'Aquino Nuova conquista dell'Intelligenza Artificiale che ora può scrivere un testo anche convincente, tanto da poterci ingannare e farci pensare ad un lavoro scritto da mente e mani ...

Creata l’Intelligenza Artificiale che genera testi falsi ma credibili. Resterà segreta per non alimentare Fake news e teorie complottiste : Se l’Intelligenza Artificiale può costituire un pericolo, meglio tenerla nascosta. Si potrebbe sintetizzare così la morale della notizia secondo cui OpenAI avrebbe creato un’Intelligenza Artificiale capace di scrivere notizie e opere di narrativa credibili, ma la terrà segreta, almeno per il momento. OpenAI è una società di ricerca senza scopo di lucro co-finanziata da Elon Musk. L’Intelligenza Artificiale che ha realizzato si ...

Matteo Renzi : “Sono stato arrogante - ho sottovalutato la portata del fenomeno Fake news” : Nel suo libro, di cui pubblichiamo un estratto in anteprima, Matteo Renzi spiega l'errore di aver sottovalutato il fenomeno fake news "per una forma di arroganza o di sopravvalutazione delle mie capacità comunicative".Continua a leggere

Congresso Fnsi. Mattarella : autonomia giornalisti. Fico : ruolo centrale. Casellati : argine Fake news : ... dell'Unione Europea e del mondo intero". Così la presiedente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , nel suo indirizzo di saluto al 28/o Congresso della Fnsi a Levico Terme, in cui parla ...

Sanremo 2019 - “sono un giornalista : siamo stati obbligati a votare Mahmood” : ma è una Fake news (del solito Saolini) : “Sono un giornalista e facevo parte della giuria stampa che partecipava al Festival di Sanremo. siamo stati obbligati a far vincere Mahmood”. Con queste parole Gian Marco Saolini ha messo in giro l’ennesima fake news, spacciandosi in un video diventato virale sui social, per uno dei giurati della kermesse musicale. “Probabilmente ora perderò il posto di lavoro, ma non posso andare a dormire con la coscienza sporca. Non ...

Sanremo - vittoria Mahmood : è virale la Fake news di Saolini sul voto della giuria pilotato : Il Festival di Sanremo si è concluso sabato notte con la sorprendente vittoria del cantante italo-egiziano Alessandro Mahmoud - in arte Mahmood - con il brano "Soldi". Come è noto, subito dopo la fine della kermesse ci sono state diverse polemiche in merito alla vittoria del 26enne, con alcuni internauti che hanno addirittura ipotizzato che fosse stato stabilito tutto sin dall'inizio. Cavalcando l'ondata dei commenti-social e dell'argomento ...

L'appello di Piero Angela contro le Fake news : E' il simbolo della divulgazione scientifica contro il dilagare delle bufale anti-scienza e il volto televisivo della Rai tra i più amati dagli italiani. Piero Angela è stato ospite del convegno 'Sana longevità' a Roma ed è tornato sul fenomeno delle fake-news, lanciando attraverso ...

Salute - l’appello di Piero Angela : “Scienziati più sul web contro le Fake news” : E’ il simbolo della divulgazione scientifica contro il dilagare delle bufale anti-scienza e il volto televisivo della Rai tra i più amati dagli italiani. Piero Angela è stato ospite del convegno ‘Sana longevità’ a Roma ed è tornato sul fenomeno delle fake-news, lanciando attraverso l’Adnkronos Salute un appello: “Gli scienziati dovrebbero essere più presenti sul web”. Piero Angela è stato il fondatore nel ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una Fake news : “Ecco perché il M5s deve autorizzare il processo a Salvini” : E’ vero che bisogna negare l’autorizzazione al processo contro Matteo Salvini per sequestro di persona nel caso della nave Diciotti perché il governo ha preso una decisione collegiale, perché il governo non si processa, perché è stato un atto politico e comportandosi altrimenti si causerebbe la caduta dell’esecutivo? Questa settimana Marco Travaglio smonta una fake news per il 20esimo appuntamento della seconda stagione ...

Spam e Fake news : WhatsApp mette al bando circa 2 milioni di account ogni mese : WhatsApp mette al bando circa 2 milioni di account ogni mese, per contrastare Spam, fake news e messaggi sospetti: lo hanno confermato i dirigenti della società durante un incontro tenutosi a New Delhi, in India, dove la piattaforma sta mettendo a punto soluzioni per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni. WhatsApp è utilizzato da oltre 1,5 miliardi di utenti e, insieme a Instagram, è l’applicazione che cresce di più ...

WhatsApp - chiusi 2 milioni di account al mese per contrastare spam e Fake news : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo è sicuramente WhatsApp, che con Telegram e Messenger di Facebook rappresentano delle forme di comunicazione molto apprezzate dagli utilizzatori di smartphone. Telegram è considerato molto sicuro dal punto di vista della privacy sui dati personali, mentre uno dei problemi che riguarda invece l'applicazione dall'icona verde è quello associato agli account falsi che distribuiscono ...

WhatsApp fa ricorso al machine learning per combattere Fake news e contenuti ingiuriosi : WhatsApp sembra prendere molto sul serio le fake news e i sistemi automatizzati che diffondono contenuti malevoli e fa ricorso al machine learning per combatterli. L'articolo WhatsApp fa ricorso al machine learning per combattere fake news e contenuti ingiuriosi proviene da TuttoAndroid.

Il neoliberismo domina l'Italia? E' solo una Fake news : Se sono più povero per colpa del neoliberismo, del mercato, delle forze impersonali dell'economia, sarà lo Stato a potere risolvere tutti i miei problemi. L'identificazione di nessi causali semplici ...