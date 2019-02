A Velasco il Trofeo Laigueglia

Trofeo Laigueglia 2019 : capolavoro di Simone Velasco - vittoria in solitaria dopo una fuga di 60 km : Al traguardo sembrava non crederci neanche lui. Un’impresa davvero eccezionale, un capolavoro che fa rivivere il ciclismo “romantico” come detto dallo stesso Simone Velasco al traguardo. L’atleta 23enne della Neri – Selle Italia – KTM va a prendersi la prima corsa della Ciclismo Cup di questo 2019: il calendario italiano si è aperto con il trionfo dell’emiliano nel Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56^ ...