Sasso contro l’auto di Wanda Nara

(Di sabato 16 febbraio 2019) Non si placa la tensione creata intorno al caso Icardi e soprattutto intorno a, moglie e procuratrice del giocatore dell’Inter.Questa mattina la sua auto è stata colpita da unsecondo quanto riportano Mediaset Sport e la Gazzetta.era in auto con i figli verso Como. Non ci sono state conseguenze ma è segno del clima che si è creato dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi e del conseguente cambio per la fascia di capitano. Secondo la Gazzettavorrebbe sporgere denuncia dell’accaduto. Quanto accaduto è segno della deriva che l’episodio ha purtroppo preso e dei rapporti sempre più tesi tra Icardi e l’Inter.L'articolodiilNapolista.