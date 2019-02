Le parole giuste Come la comunicazione può contrastare la violenza sulle donne

Con le parole giuste - anche uno 0-0 è meno noioso : La Fiorentina è un fastidio Non mi piacciono gli 0 a 0, è noto. Eppure in sere come questa, dopo settimane come queste, quanto m’è dolce naufragarci dentro, quanto è rassicurante doversi occupare di un pareggio, di un risultato a reti bianche dopo una partita, pensa te, di calcio. La Fiorentina è un fastidio, si sa, contro il Napoli gioca sempre alla morte, chissà poi perché. Guardate questo punticino che ha strappato, a cosa le sarà servito? ...