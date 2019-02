Gabriele vede da entrambi gli occhi | da Bagdad le prime notizie sul

Gabriele Micalizzi ci vede da entrambi gli occhi. Il fotografo presto in Italia : sta bene e ci vede da entrambi gli occhi. Buone notizie da , dove è stato ricoverato il fotografo Italia no colpito da un razzo Rpg mentre seguiva i combattimenti sulla riva orientale dell'Eufrate tra ...

Non vedente mette in fuga i ladri : ora Gabriele è nella nazionale di judo : Gabriele Scorsolini è un giovane atleta di Terni. E' stato convocato per un raduno in vista degli Europei di judo che si...