De Sciglio | ' Allegri ha cambiato un po' le carte'

Blastingnews

: @juventusfans Khedira gioca e conoscendo Allegri potrebbe mettere (ahimè) De sciglio al posto di Cancelo - alextaviani : @juventusfans Khedira gioca e conoscendo Allegri potrebbe mettere (ahimè) De sciglio al posto di Cancelo - Gherry94 : @MomblanOfficial a Top Calcio: Dalle dichiarazioni di Allegri a Sky si evince che: Dybala oggi si è preso la maglia… - val_ri4 : @SandroSca A cc Khedira Pjanic Matuidi. Dybala gioca, Allegri non ci rinuncia mai. Unico dubbio a dx: Cancelo o De Sciglio? ?? -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ieri sera, la Juventus ha affrontato presso l'Allianz Stadium il Frosinone, vincendo per 3-0 grazie alle reti di Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. La Joya, dopo un lungo digiuno, ha ritrovato il gol proprio a inizio gara e su un pallone offerto da CR7. Della partita e del prossimo impegno di Champions League ha parlato Mattia Denell'intervista rilasciata ai microfoni di Jtv. Il terzino ha affermato che la vittoria oltre a portare momentaneamente la Juventus a +14 dal Napoli è stata un test importante, in vista della trasferta di mercoledì al Wanda Metropolitano. I dati rilevati dal match evidenziano la salute della squadra a livello di gioco, di solidità del gruppo, di ritmo e di tecnica, tutti presupposti che fanno ben sperare in vista dell'Atlético de Madrid. Contro i frusinati, a partita in corso, l'ex Milan si è posizionato come terzo di destra e Cancelo ...