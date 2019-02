Berlino 2019 | Orso d' argento per La Paranza dei Bambini

Festival di Berlino 2019 - La paranza dei bambini vince l’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura : Grande festa italiana alla 69ma Berlinale che premia La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi per la sceneggiatura con l’Orso d’Argento. A ritirare il premio era il trio di sceneggiatori Saviano-Giovannesi-Braucci che “in amicizia” hanno condiviso la scrittura. “Dedico questo premio alle organizzazioni non governative che salvano vite nel Mediterraneo e ai maestri di strada che le salvano a Napoli”, ha dichiarato Roberto Saviano, il primo a ...

Festival di Berlino 2019 - mistero sul ritiro del film Zhang Yimou. Charlotte Rampling Orso alla carriera : Un’edizione di transizione a tutti i livelli la 69ma del Festival di Berlino in chiusura fra due giorni, ma con il concOrso prematuramente finito a causa del ritiro dell’atteso film di Zhang Yimou, impossibilitato a mandare la copia ufficialmente “per cause tecniche”. È chiaro che la motivazione divulgata da Berlinale non possa svelare la probabile verità dietro al mistero di Yi miao zhong (Un secondo), presumibilmente legata al blocco del visto ...

Volley - Finali Champions League 2019 : si giocherà a Berlino - donne e uomini lo stesso giorno. Date e programma : La Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania) ospiterà le Finali della Champions League 2019 di Volley: entrambi gli atti conclusivi della massima competizione continentale per club (quello femminile e quello maschile) andranno in scena sabato 18 maggio. Si tratta di una prima volta storica per la pallavolo, fino all’anno scorso i due trofei venivano assegnati tramite delle Final Four disputate in Date e località differenti. Questa volta, ...

Festival di Berlino 2019 - presentato in anteprima mondiale “Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti : “Grazie di avermi guardata”. Verida, poco più che un’adolescente, vive nascosta sotto lunghe tuniche e strati di veli. Ma sa che gli occhi del suo giovane amico sanno vedere oltre, o almeno quanto basta per darle la forza di andare avanti. E’ un’altra bella sorpresa tricolore il film Il corpo della sposa – Flesh out di Michela Occhipinti, esordiente con un film di finzione e concorrente nella sezione Panorama. Nato dallo sguardo cosmopolita ...

Festival di Berlino 2019 - Christian Bale show : “Cheney il personaggio più terribile” : “Il personaggio più potente e terribile che ho finora interpretato”. D’altra parte Christian Bale non avrebbe ringraziato il diavolo in persona per averlo ispirato dentro all’ingombrante corpo di Dick Cheney. “Mi sentivo come un bulldozer indistruttibile ad ogni possibile pugno!”. Uno dei pochi veri divi hollywoodiani presenti alla 69ma Berlinale, il grande attore gallese in corsa all’Oscar da protagonista ha accompagnato la premiere tedesca ...

Festival di Berlino 2019 - La paranza dei bambini (dal romanzo di Saviano) guida la squadra dei 5 italiani : 400 film da tutto il mondo divisi in 9 sezioni, circa 30 cinema coinvolti in tutta la città, 11 giorni di programmazione il tutto al costo di 26 milioni di euro di cui 8,2 provenienti dallo Stato. Questo è il profilo istituzionale del più grande (e vero) Festival internazional-metropolitano d’Europa che dal 2020 erediterà l’italiano Carlo Chatrian in qualità di Direttore artistico, sostituendo il decano Dieter Kosslick. Un autentico gigante se ...

Pronostico St. Pauli vs Union Berlino - 2. Bundesliga 04-02-2019 e Analisi : 2. Bundesliga, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di St. Pauli-Union Berlino, lunedì 4 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.St. Pauli-Union Berlino, lunedì 4 febbraio. Il posticipo della 20esima giornata della serie cadetta tedesca può valere una stagione. Al ”Millerntor-Stadion” i padroni di casa del St. Pauli cercheranno di conquistare punti preziosi per rientrare nel lotto delle prime tre posizioni, mentre ...