Westbrook show | ma Oklahoma va ko

NBA - Russell Westbrook show : 10 triple doppie consecutive ed un nuovo modo di stare in campo : NBA, il ‘nuovo’ Russell Westbrook sta impressionando in questa fase di stagione nella quale Paul George è salito in cattedra Russell Westbrook sta giocando un basket d’altissimo livello nelle ultime uscite dei suoi Thunder, piazzando un clamoroso record NBA. Il playmaker ha infatti capito che può affidarsi a Paul George come realizzatore puro, dosando le sue forze ed anche le sue forzature proverbiali degli anni passati. ...

NBA – Westbrook show : eguagliato il record di Chamberlain - 9 triple doppie consecutive : Westbrook in tripla doppia per la nona volta consecutiva, eguagliato il record di Chamberlain Russell Westbrook sempre di più nella storia Nba. Il numero 0 degli Oklahoma City Thunder eguaglia il leggendario record di Wilt Chamberlain che nel 1968 riuscì a far registrare nove triple doppie consecutive. Il 30enne californiano riesce nell’impresa grazie ai 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist messi a referto nel successo in trasferta dei ...

Nba : Thunder e Clippers - rimonte show con Westbrook e Gallinari : Nottata di grandi rimonte in Nba , con due nomi che brillano sopra ogni altro: sono quelli di Russell Westbrook e Danilo Gallinari . La stella degli Oklahoma City Thunder guida i suoi nel 117-112 di ...