Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAELE EST, IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PER PONTINA E AURELIA, E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LAURENTINA; SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LATUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTERO TRATTO STRADALE COMPRESO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LATUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO Roma. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE A RIETI SU VIALE LIONELLO MATTEUCCI E VIALE CESARE VERANI, E A VITERBO IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI. ANDIAMO A FROSINONE, IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA Roma FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE ANCORA MOLTO SOSTENUTA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA PISANA E PONTINA E TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO ...