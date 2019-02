SIT prosegue il programma di acquisto di azioni proprie

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Southampton per Cedric Soares : nuovi contatti po SIT ivi tra le parti : Il club nerazzurro si avvicina sempre più al giocatore del Southampton , società con cui sono stati avviati ieri i contatti L’ Inter lavora per rinforzare il proprio reparto difensivo, avvicinandosi sempre più a Cedric Soares . Secondo quanto riferito da Sky Sport, nuovi contatti abbastanza positivi sono avvenuti oggi tra il club nerazzurro e il Southampton , società proprietaria del cartellino e pronta a dare il proprio via libera per ...

Atletica - Giambarco Tamberi prosegue la preparazione in Sud Africa - con risposte poSITive a livello fisico : Gianmarco Tamberi continua il suo avvicinamento in vista della stagione agonistica e, non ultimo, verso il grande sogno di Tokyo2020. L’atleta nato a Civitanova Marche sta svolgendo una preparazione particolare, sia per come la sta affrontando, sia per dove la sta effettuando. Il classe 1992, infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sta allenando a Potchefstroom, in Sud Africa, in uno scenario del tutto unico (dove si era già ...