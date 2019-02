Salone di Ginevra | Mitsubishi presenta ASX Model Year 2020

I nuovi progetti FCA per il 2019 al Salone di Ginevra : La grande kermesse svizzera, come ogni anno, attirerà appassionati di motori da tutto il mondo, curiosi di conoscere le novità proposte sul mercato dalle più note Case automobilistiche. Per quanto ...

New Stratos - al Salone di Ginevra 2019 debutta la versione manuale [FOTO] : La New Stratos sarà realizzata in una tiratura limitata di soli 25 esemplari In occasione del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) la Manifattura Automobili Torino (MAT) svelerà la versione di serie della New Stratos che porterà al debutto anche il cambio manuale. Realizzata in una tiratura limitata di appena 25 esemplare, la New Stratos si presenta come l’erede spirituale della mitica Lancia Stratos, prodotta dal 1973 al 1976 e vincitrice ...

Honda Tomo - il prototipo dello IED di Torino debutta al Salone di Ginevra – foto : Si chiama “Tomo” la concept car elettrica che sarà esposta in anteprima mondiale al salone di Ginevra (8-18 marzo): è stata creata dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Torino (IED) in collaborazione con Honda. Si tratta del progetto di tesi sviluppato nell’arco di sei mesi dai 13 studenti del Master biennale in Transportation Design della scuola torinese. Lo scopo della progettazione era quella di disegnare un mezzo di trasporto ...

MAT New Stratos con cambio manuale al Salone di Ginevra 2019 : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Salone di Ginevra - Citroen presenta la nuova concept car per la città : Ospiti tante tra le più note Case automobilistiche del mondo, che presenteranno ufficialmente tutte le anteprime che verranno poi lanciate sul mercato nei mesi a venire. Anche Citroen sarà presente e ...

Al Salone di Ginevra Audi presenta tutti i suoi nuovi modelli green : Siamo solo a conoscenza del fatto che il concept verrà mostrato al mondo in occasione della kermesse a Ginevra, ma non di quando farà il suo ingresso sul mercato. L'obiettivo della Casa è quello di ...

Honda e Ied - La concept Tomo al Salone di Ginevra : L'Istituto Europeo di design (Ied) presenterà al Salone di Ginevra la concept Tomo, sviluppata in collaborazione con Honda Design. Si tratta di una coupé a propulsione elettrica sviluppata come progetto di tesi dei tredici studenti del Master biennale in Transportation design. Sportiva e anticonformista, coupé e pick-up. L'obiettivo era quello di creare un prodotto adatto ai giovani e agli appassionati della guida che potesse trovare ...

Toyota presenta due edizioni speciali di Aygo al Salone di Ginevra 2019 : Il brand giapponese propone Aygo nelle versioni xwave orange ed xcite, ricche di dettagli interni ed esterni che consentono...

Le auto ibride di Casa Subaru presenti al Salone di Ginevra : Attendiamo tutti ormai con altissima impazienza il Salone di Ginevra, uno degli eventi più attesi ogni anno in Europa nel settore dell'automotive, che attrae appassionati di motori da tutto il mondo, ...

Bugatti : hypercar one-off da 16 milioni di euro al Salone di Ginevra 2019? : ... animano uno stand nella quale ci sarà, lei sicuramente, la Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition , versione speciale celebrativa recentemente svelata. Modifiche esclusive alla Chiron su ordine di ...

L'estetica stravagante della nuova Toyota Aygo al Salone di Ginevra : ... e come ogni anno attirerà appassionati di motori e un pubblico molto numeroso proveniente da svariati Paesi del mondo. Saranno molte le Case che mostreranno le loro novità in anteprima assoluta , la ...

Mazda MX-5 30th Anniversary arriva al Salone di Ginevra : 3.000 esemplari , con carrozzeria spider e RF, verranno offerti agli appassionati in tutto il mondo, spinti dal motore SkyActiv-G 2 litri, da 184 cavalli e 205 Nm, con trasmissione manuale 6 marce. ...

Salone di Ginevra - il bolide Pininfarina Battista in versione elettrica : In occasione dell'apertura della kermesse, il 5 marzo per la stampa, l'auto sarà svelata al mondo intero. La serata precedente sarà dedicata all'hypercar e ad un pubblico super selezionato che potrà ...

Lexus annuncia due novità europee per il Salone di Ginevra 2019 : Milano, 5 feb., askanews, - Lexus annuncia due novità europee per il Salone dell'auto di Ginevra 2019. Si tratta della concept car Lexus LC Convertible, la versione decappottabile della iconica coupé ...