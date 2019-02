Il mondo di Liz | cronaca di una vita divorata

Valkyrie il più grande yacht al mondo (229m) - se venisse realizzato : Si chiama Valkyrie il super yacht più grande al mondo, se venisse realizzato, con i suoi 229 metri di lunghezza. Una nave di lusso aperta al pubblico, come dichiara il designer Chulhun Park, con galleria d’arte, sala congressi e teatro. Per ora è solo un progetto, ma se venisse realizzata (Continua a leggere)L'articolo Valkyrie il più grande yacht al mondo (229m), se venisse realizzato è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Emirati Arabi Uniti - così attraverso di loro mezzo mondo arma le milizie in Yemen : Secondo una ricerca di Amnesty International, le forze armate degli Emirati Arabi Uniti trasferiscono illegalmente e irresponsabilmente forniture militari (veicoli blindati, sistemi di mortaio, fucili, pistole e mitragliatrici) alle milizie armate presenti in Yemen, responsabili di numerosi crimini di guerra. I gruppi armati destinatari finali di questi loschi traffici – tra cui i “Giganti”, la “Cintura di sicurezza” e le “Forze di elite” ...

Internazionalizzare l'impresa con 'Il mondo ha fame di made in Italy' - : Un tour che risale lo Stivale da Cagliari e tocca Lecce, Firenze, Verona e Torino per sostenere le piccole aziende nei processi dell'internazionalizzazione d'impresa. È 'Il mondo ha fame di made in Italy', la nuova sfida di Conflavoro Pmi presentata ieri, 6 febbraio, dal presidente dell'associazione datoriale Roberto Capobianco a palazzo Madama, in collaborazione con &...

Il festival di Sanremo 2019? Un supplizio. Così vuole il mondo dei morti : So benissimo qual è stato il giorno più noioso della mia vita: fu quando i miei genitori comprarono la casa al mare, avevo otto anni e passai delle ore nello studio di un notaio, e tra scartoffie e firme sentivo in me una sorta di agonia purissima che stava schiacciando senza pietà la mia voglia di fare smorfie, gridare e scappare. Questa sensazione mortuaria di una fanciullezza intombata la provo ogni volta che vedo Sanremo: sono vittima di una ...

Speed skating - Coppa del mondo Hamar 2019 : Kulizhnikov e Yuskov sugli scudi - bene Bonazza nei 1500 metri : Terza ed ultima giornata di gare ad Hamar (Norvegia) sull’anello di ghiaccio scandinavo per quanto concerne l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Speed skating che precede i Mondiali 2019 su singole distanze ad Inzell (Germania). Il programma odierno si è completato con le prove maschili e femminili dei 500 e 1500 metri. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. Nei 500 metri femminili (Divisione A) l’austriaca Vanessa Herzog si è ...

Iran : per Teheran normalizzazione rapporti paesi arabi con Israele è "punto oscuro" per mondo islamico : Teheran, 30 gen 20:40 - , Agenzia Nova, - Il progetto per la normalizzazione dei rapporti tra i paesi arabi e Israele rappresenta "un punto oscuro" per il mondo islamico. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento Iraniano Ali Larijani durante un incontro con il presidente della commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale dell'Algeria, ...

Un eroe e la sua voce alla conquista del mondo : il delizioso Wandersong è in arrivo su PS4 : Ultimamente si è parlato di Wandersong soprattutto per il curioso caso che ha visto il titolo Greg Lobanov venire ingiustamente penalizzato dall'algoritmo che gestisce le restrizioni di Steam ma quest'oggi ci concentriamo su una notizia decisamente più positiva. Questo apprezzatissimo indie sta per sbarcare su una nuova piattaforma: PS4.Lanciato originariamente su PC e Switch nel settembre dello scorso anno, Wandersong è una particolarissima ...

Inaugurato il ponte più lungo al mondo realizzato con stampante 3D - VIDEO - - : Nel parco centrale nel nord est di Shanghai è stato Inaugurato il ponte più lungo al mondo realizzato in plastica con una stampante 3D. Il ponte di Shanghai è stato stampato in acrilonitrile-stirene-acrilato grazie a una stampante 3D appositamente creata per questo scopo. È analogo ...

L'utilizzo delle criptovalute nel mondo dei videogame è ad un punto di svolta : Per il prossimo torneo "Europe Minor" di CS:GO che, come testimoniato anche dalla sezione ad esso dedicata sul sito de Il Corriere dello Sport, è uno dei giochi sparatutto più famosi in assoluto, ad ...

Amazon diventa la società più capitalizzata al mondo : Estrema volatilità dei titoli hi-tech: appena 3 mesi fa lo 'scettro' era stato conquistato da Microsoft che aveva scalzato Apple, rimasta a sua volta in cima per un trimestre circa

Ciclismo - Carl Grove positivo a un controllo antidoping a 90 anni : aveva realizzato un record del mondo : Carl Grove ha 90 anni e lo scorso 11 luglio è risultato positivo a un controllo antidoping. La notizia clamorosa arriva dagli Stati Uniti: questo arzillo ciclista aveva vinto il titolo nazionale in pista nella categoria 90-94 anni, a Breinigsville (Pennsylvania) aveva realizzato anche il record del mondo ma le analisi hanno certificato la positività a uno steroide anabolizzante (epitrenbolone). L’atleta non è stato squalificato perché ...

Matuidi : 'Juve tra i top nel mondo. 2018 magnifico - ho realizzato tanti sogni' : Sono arrivato alla Juventus una delle grandi d'Europa e del mondo. E sono contento anche di aver vinto i primi titoli con la Juventus. È stato un anno magnifico'.

Colao : «Il guaio della globalizzazione? Ha creato un mondo piatto» : A TAVOLA CON romano prodi 02 dicembre 2018 Prodi: se la globalizzazione va in crisi, il made in Italy crolla Colao ha una formazione mainstream : la laurea in economia alla Bocconi, l'apprendistato ...

Usa - Trump : non possiamo continuare a essere il poliziotto del mondo - : 'Gli Stati Uniti non possono continuare ad essere il poliziotto del mondo', ha detto Trump. 'Non è giusto quando il fardello è tutto su di noi, …