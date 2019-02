Daytime Isola dei Famosi : Taylor Mega confessa la sua tossicodipendenza : Taylor Mega parla del suo dramma a L’Isola dei Famosi E’ appena andata in onda una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver fatto molto parlare i numerosi telespettatori è stata Taylor Mega, la quale ha confessato di aver avuto in passato un problema di tossicodipendenza. Difatti la giovane naufraga, in un lungo confessionale, ha raccontato con le lacrime agli occhi: “Ho avuto problemi di ...

L’Isola dei Famosi 2019 è davvero in onda? Sui social il dubbio serpeggia sul “blocco” dei Daytime : I naufraghi arrivano in Honduras, si lanciano dall'elicottero e Francesca Cipriani tira su la gonna. Questi sono i momenti clou della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che in questi giorni il pubblico ha visto così tante volte da avere quasi la nausea. Ebbene, chi non ha assistito in diretta al debutto della nuova edizione giovedì scorso, lo ha fatto in questo lungo fine settimana in cui le novità hanno davvero scarseggiato, una scelta di ...

Daytime Isola dei Famosi 2019 : orario e dove vedere in streaming : Daytime Isola dei Famosi 2019: orario e dove vedere in streaming Dopo un anno di attesa, qualche giorno fa (24 gennaio 2019) è iniziata la 14esima edizione de l’Isola dei Famosi, il famoso reality show in cui i concorrenti (vip) trascorrono i giorni su un’Isola deserta procacciandosi cibo e vivendo come veri e propri naufraghi. Alle redini del gioco, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Per Alessia Marcuzzi si tratta della quinta ...