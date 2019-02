Bob | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | Francesco Friedrich fa 7 su 7 e vede ormai il

Bob femminile - Coppa del Mondo Lake Placid 2019 : Elana Meyers Taylor vince in casa - Mariama Jamanka si avvicina al titolo : Elana Meyers Taylor è profeta in patria e vince la tappa di Lake Placid valevole per la Coppa del Mondo 2019 di bob femminile. La statunitense, dopo il secondo tempo nella prima discesa, ha chiuso con il tempo complessivo di 1:54.79, precedendo la canadese Christine de Bruin di 38 centesimi e la tedesca Stephanie Schneider (al comando dopo la prima manche) di 48. Al quarto posto, invece, la leader della classifica generale, la tedesca Mariama ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2019 : Francesco Friedrich continua nel suo dominio - 16esimo Baumgartner : Francesco Friedrich prosegue nella sua strepitosa stagione e si aggiudica anche la tappa di Sankt Moritz, sesto appuntamento della Coppa del Mondo 2019 di bob a 4. L’equipaggio tedesco del leader della classifica generale che comprendeva anche Candy Bauer, Alexander Schueller e Martin Grothkopp ha fatto segnare i due migliori tempi di manche (1:05.46 e 1:05.02 nuovo record della pista elvetica) per un complessivo di 2:10.48 rifilando 51 ...

Bob femminile - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : Elana Meyers Taylor torna alla vittoria ad un anno di distanza : Da St. Moritz a St. Moritz: Elana Meyers Taylor, veterana statunitense, torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di bob femminile ad un anno di distanza dall’ultima volta, ripetendosi sul durissimo (pieno di insidie) catino elvetico. È la diciassettesima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale per la nativa di Oceanside. torna a dominare la statunitense, come faceva nel 2014/2015, stagione nella quale dominò la Coppa ...

Bob – Coppa del mondo : Baumgartner e Verginer 21esimi all’esordio stagionale : Baumgartner e Verginer 21esimi all’esordio stagionale in Coppa del mondo nel bob a 2: per 8 centesimi niente 2ª manche Mancano per soli 8 centesimi l’accesso alla seconda manche Patrick Baumgartner e Alex Verginer, all’esordio stagionale in Coppa del mondo. Nella gara di bob a 2 disputata a St. Moritz i due azzurri si sono classificati in 21esima posizione con il tempo di 1’08″06 che non è stato ...

Bob - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : Francesco Friedrich da record - sono sei su sei nel due : Uno score davvero impressionante, non ci sono più parole per quello che sta facendo in questa stagione Francesco Friedrich per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a 2. Il teutonico non sta lasciando il minimo spazio agli avversari, dominando praticamente ogni gara: sono sei su sei, con quella odierna in Svizzera a St. Moritz, le vittorie in stagione per il nativo di Pirna. Lo scenario ormai è quello abituale: fa il vuoto nella prima run, ...

Bob - Coppa del Mondo Igls 2019 : Francesco Friedrich è illegale - altra doppietta. Nel 4 battuti Kibermanis e Lochner : Uno score davvero incredibile: Francesco Friedrich non si ferma più e continua a timbrare vittorie su vittorie nella Coppa del Mondo di bob, che sta davvero dominando in lungo e in largo, senza lasciare spazio a repliche degli avversari. Il teutonico, dopo aver vinto ieri nel due, trova il bis sul catino austriaco di Igls trionfando anche nel 4. Per lui è l’ottava vittoria in stagione: è stato battuto solamente due volte su dieci gare. ...

Bob - Coppa del Mondo Igls 2019 : Francesco Friedrich fa cinque su cinque nel 2 : La Coppa del Mondo di bob a due ha solo un padrone: Francesco Friedrich. Il nativo di Pirna non lascia spazio agli avversari, è davvero dominante e conquista, in quel di Igls (Austria), il quinto successo su cinque nella specialità nella quale è campione del Mondo, olimpico ed europeo in carica. Un extraterrestre che davvero non lascia il minimo spazio ai rivali. Anche oggi non c’è storia: sul catino di Innsbruck miglior tempo nella prima ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Igls 2019 : Stephanie Schneider rimonta e vince su Jamanka e Meyers-Taylor : Grazie ad una splendida seconda manche Stephanie Schneider ha vinto la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2019 di bob a Igls. La tedesca, terza dopo la prima discesa, pennella sulla pista austriaca e va a chiudere con il tempo complessivo di 1:46.06 (53.10 e 52.96) distanziando la sua connazionale, e leader della classifica generale, Mariama Jamanka, di 11 centesimi. Completa il podio la statunitense Elana Meyers-Taylor che spreca il ...

Bob - Coppa del Mondo Igls 2019 : chi interromperà il dominio della Germania? : Nuovo appuntamento, il quinto su otto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob. Nel week-end andranno in scena le gare sul ghiaccio austriaco: si gareggia sulla storica pista di Igls, in quel di Innsbruck. Il programma prevede bob a 2 e bob femminile sabato, il 4 invece domenica. Chi interromperà il dominio della Germania? I teutonici, soprattutto al maschile, stanno risultando davvero dominanti. Nel 2 Francesco Friedrich, campione olimpico ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Johannes Lochner ha la meglio su Kibermanis e Friedrich e vince l’oro europeo : Il team tedesco di Johannes Lochner con Florian Bauer, Marc Rademacher e Christian Rasp domina la tappa di Koenigssee (Germania), valevole sia per la Coppa del Mondo sia per il campionato europeo 2019, con due manche ai limiti della perfezione. Dopo il 48.97 della prima discesa, infatti, i padroni di casa respingono gli attacchi dei rivali piazzando un sensazionale 48.77 nella seconda, per chiudere col tempo complessivo di 1:37.74. Al secondo ...

Bob a 4 – La Coppa Europa torna in Italia : trionfo sensazionale di Patrick Baumgartner : Meraviglioso Baumgartner: sorpasso trionfale a Jannusch, conquista la Coppa Europa nel bob a 4 A inizio stagione forse non ci avrebbe scommesso nessuno e solo pochissimi alla vigilia dell’ultima gara. Eppure la Coppa Europa di bob a 4 torna in Italia quattro anni dopo il trionfo di Simone Bertazzo, che oggi fa l’allenatore e sta guidando la rivoluzione, insieme al suo collega Manuel Machata e al direttore tecnico Omar ...

Bob - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Francesco Friedrich sa solo vincere. Suo il successo nel 2 e il titolo europeo : Un alieno, davvero ingiocabile per tutti gli altri. Francesco Friedrich sa solo vincere: è davvero imbattibile, e lo dimostra anche in quel di Koenigsse, dove è andata in scena la quarta tappa di Coppa del Mondo per il bob a 2, valida anche per i Campionati Europei. Il teutonico padrone di casa si conferma il re della disciplina e continua la sua striscia di vittorie: fino ad ora tre su tre. Ennesimo successo, dunque, ennesima medaglia in un ...

Bob a 2 femminile - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Mariama Jamanka domina la scena e vince anche l’oro europeo : La tedesca Mariama Jamanka è profeta in patria e si aggiudica anche la tappa di Koenigssee valevole per la Coppa del Mondo 2019 di bob femminile e, per l’occasione, anche per il campionato europeo. L’oro olimpico di PyenongChang 2018 ha dominato la scena, piazzando i migliori tempi di entrambe le manche (50.85 e 50.85) per un 1:41.70 totale che le permette di centrare il terzo successo stagionale su quattro gare e, di conseguenza, ...

Bob - Coppa Europa 2019 : Patrick Baumgartner vince ancora e si aggiudica la classifica generale! : Una settimana davvero da ricordare. Patrick Baumgartner con due vittorie nel giro di pochi giorni in quel di Igls ribalta la situazione e si va a prendere la Coppa Europa di bob. Il pilota azzurro è di nuovo in trionfo nel 4: nell’ultima gara assieme ai compagni Mattia Variola, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti riesce a battere l’equipaggio russo guidato da Gaitiukevich di 22 centesimi e di 25 centesimi quello del tedesco Oelsner. Il ...