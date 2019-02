Anticipazioni Il Segreto fino al 22 febbraio | Julieta viene fermata e non uccide Prudencio

Il Segreto Anticipazioni : MARIA scopre che GONZALO l’ha abbandonata : Grande delusione per MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza scoprirà infatti da Fernando Mesia (Carlos Serrano) che il marito GONZALO Castro (Jordi Coll) l’ha abbandonata. Ripercorriamo, quindi, i passaggi fondamentali di questa trama… Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà nel momento in cui GONZALO e MARIA daranno l’impressione di essere in crisi. Se ci avete letto in ...

Il Segreto Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Saul impedisce che Julieta uccida Prudencio : Saul è vivo e riappare alle spalle di Julieta che sta per sparare al marito. La ragazza, commossa, si lascerà andare tra le sue braccia.

Anticipazioni Il Segreto prossime settimane : Isaac e la Laguna nel buio di un capanno : La storia d'amore tra Isaac ed Elsa sta appassionando moltissimi telespettatori de Il Segreto, la soap in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni della prossime settimane ci svelano che il Guerrero sposerà Antolina ma allo stesso tempo continuerà a pensare incessantemente alla sua Elsa. Ecco passo passo quello che accadrà. A breve ne Il Segreto Le Anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane ci rivelano che Antolina perderà ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Nico scopre il segreto di Ginevra : Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella sesta puntata? Dopo la pausa sanremesi che ha visto la vittoria di Mahmood, ecco che riprende la normale programmazione di Rai Uno. Il giovedì sera è ricominciata la serie televisiva Che Dio ci aiuti 5. La fiction con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta stagione, ha […] L'articolo Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Nico scopre il segreto di Ginevra proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 sesta puntata : Nico scoprirà il segreto di Ginevra : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fortunatissima fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Dopo lo stop per la settimana del Festival di Sanremo, la serie televisiva è tornata in onda con le restanti puntate di questa quinta stagione. Giovedì 21 febbraio alle 21.30 circa su Raiuno verrà trasmessa la sesta delle dieci puntate previste di questa stagione che sarà composta dalla messa in ...

Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni 14 febbraio - video : il segreto di Azzurra : Che Dio ci aiuti 5, Anticipazioni quinta puntata 14 febbraio: Nico e Maria sempre più vicini mentre Azzurra si prepara a raccontare la verità ad Athos.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 15 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 15 febbraio 2019: Prudencio pensa di incontrare Julieta e così va nel posto indicatogli da Fernando… Julieta, nascosta, prende la mira per sparare a Prudencio, ma improvvisamente viene bloccata da Saul… che è vivo! Antolina si vanta con Elsa del suo prossimo matrimonio con Isaac e le chiede di lasciare Puente Viejo… Meliton comunica ad Adela e Carmelo che Basilio è purtroppo ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Mauricio informa gli amici di Puente Viejo della morte di Fe : Ferita a morte da Faustino, Fe sembra non farcela. Ma c'è qualcosa che non quadra... potrebbe trattarsi di una messinscena organizzata da Mauricio?

Anticipazioni Il Segreto : Isaac ed Elsa passano la notte insieme : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena nella soap opera iberica “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) pur avendo sposato Antolina (Maria Lima) continuerà a provare dei forti sentimenti per Elsa Laguna (Alejandra Meco). Il carpentiere darà dimostrazione del suo forte amore nei confronti della sorella del defunto Jesus quando si abbatterà un forte temporale a Puente Viejo. ...

Il Segreto Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Saul impedisce a Julieta di uccidere Prudencio : Saul è vivo e riappare alle spalle di Julieta che sta per sparare al marito. La ragazza, commossa, si lascerà andare tra le sue braccia.

Anticipazioni Il Segreto : Elsa volta pagina con Alvaro - Isaac furioso : Il Segreto Anticipazioni: a Puente Viejo arriva il dottor Alvaro, la vicinanza con Elsa Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del dottor Alvaro Fernandez a Puente Viejo. Il medico veste all’interno della soap un ruolo molto importante, in quanto si avvicina a Elsa, facendo ingelosire Isaac. Come vi abbiamo già anticipato, il Guerrero decide […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Elsa volta pagina con Alvaro, ...

Il Segreto Anticipazioni : ELSA e ISAAC passano la notte “insieme” : La storia d’amore tra ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) intratterrà i telespettatori de Il Segreto per parecchi mesi: come abbiamo potuto segnalare in precedenza ai nostri lettori, il carpentiere sposerà la perfida Antolina (Maria Lima) ma non potrà fare a meno di pensare in continuazione alla sua ex. Partendo da questi presupposto, si svilupperà una complicata storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni ...

Il Segreto Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Julieta svela a Fernando i suoi piani : Certa che il Mesia sia suo alleato, la bella di Puente Viejo gli rivela di voler uccidere Prudencio.

Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Elvira svela il segreto di Simon : La Valverde decide di confidare all'amica la verità sul legame tra Simon e Susana. Le ragazze non sanno però che qualcuno le sta ascoltando.