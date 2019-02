: Migranti, polizia francese spruzza spray su treno Ventimiglia-Nizza #francia - MediasetTgcom24 : Migranti, polizia francese spruzza spray su treno Ventimiglia-Nizza #francia - TelevideoRai101 : Ventimiglia, spray gendarmi a migranti - ivanorsi : Immaginiamo fosse successo in Italia....Piazze e post pieni di : 'Fascisti'' !!!! Nuove polemiche sul comportamen… -

La polizia nazionale francese per fermare deisu un treno partito dae diretto a Nizza ha usato degliurticanti. Gli stranieri erano nascosti in un bagno del treno e gli agenti hanno spruzzato qualcosa di irritante che ha raggiunto anche i viaggiatori nella carrozza provocando bruciori,tosse e anche alcuni momenti di confusione e panico. E' avvenuto in Francia vicino alla stazione di Menton Garavan.(Di giovedì 14 febbraio 2019)