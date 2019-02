Un agente trova in mare una poesia d' amore | appello social per rintracciare Pina

Caso Sissy Trovato Mazza - cosa è emerso dall’esame del computer dell’agente : Il 1 febbraio sono cominciati gli esami sul computer portatile dell'agente Sissy Trovato Mazza per stabilire se sia stato manomesso come paventato dalla famiglia. Il dottor Aldo La Marca anticipa a Fanpage.it i primi risultati dell'accertamento. Notizie anche sull'esame del DNA sulla pistola, parla la consulente Barbaro.Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita : Lolita trova il cadavere dell'agente della scorta assunto da Ramon : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, la famiglia Palacios sarà alle prese con dei grossi problemi, sempre a causa di Antonito. Quest’ultimo finirà dietro le sbarre del carcere con una gravissima accusa dopo essere caduto nella trappola di un anziano chiamato Belarmino. Lolita Casado ...

Morte agente Sissy : trovate tracce biologiche sull'arma di ordinanza : Dopo la perizia eseguita tra venerdì e sabato scorso emergono importanti novità nel caso dell'agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza, raggiunta da un colpo di pistola alla nuca il 1 novembre 2016 all'interno di un ascensore dell'ospedale civile di Vicenza, dove si trovava per lavoro. Dalle prime indiscrezioni si evince che siano presenti tracce biologiche sull'arma di ordinanza di Sissy, la stessa arma con cui sarebbe stata colpita. ...

Ecco come è stato ritrovato l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala. La disperazione dell’agente : “Se non gli avessi permesso di tornare a Nantes - sarebbe ancora con noi” : l’aereo sul quale viaggiavano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e il pilota inglese David Ibbotson è stato ritrovato in fondo alla Manica. I due sono dispersi da quella tragica sera del 21 gennaio, quando il Piper Malibu su cui viaggiavano è improvvisamente sparito dai radar dopo la richiesta di scendere da 5.000 a 2.300 piedi, e sono considerati ormai morti. La Polizia di Guernsey aveva interrotto le ricerche 3 giorni ...

Spagna - parla l’agente che ha recuperato il corpo di Julen : “Trovarlo morto è stato terribile” : Nicolás Rando, agente della Guardia Civil spagnola impegnato nelle operazioni di salvataggio di Julen, ha raccontato alla stampa locale il momento in cui ha toccato il bambino di due anni finito in un pozzo alle porte di Malaga: "I miei sentimenti erano contrastanti: ero sollevato per averlo trovato e per aver finito il lavoro, ma arrabbiato perché lui non era vivo".Continua a leggere

Il giallo di Sissy l'agente trovata morta in un ascensore - adesso spunta una lettera : "So di fatti gravi" : Maria Teresa Trovato Mazza, Sissy, 28 anni, agente della polizia penitenziaria di origine calabrese in servizio a Venezia, nel carcere femminile, venne trovata agonizzante nell'ascensore dell'ospedale ...

Venezia - morte agente Sissy Trovato Mazza : spunta una sua lettera con accuse alle colleghe : Un nuovo elemento, una lettera rimasta inedita fino ad ora, arricchisce il giallo della morte di Sissy Trovato Mazza. L’agente della polizia penitenziaria, nata 28 anni fa a Taurianova in Calabria, era stata ferita gravemente da un colpo di pistola nell’ascensore dell’ospedale di Venezia, dove si trovava per controllare la situazione di una detenuta che aveva appena dato alla luce un bambino. Quello sparo, partito dalla sua arma d’ordinanza, ...

Candreva - l’agente : “All’Inter ha trovato poco spazio. Valutiamo offerte” : Candreva – Dopo due anni e mezzo vissute all’ombra della Madonnina, l’avventura di Antonio Candreva all’Inter potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. L’esterno offensivo nerazzurro infatti in questa prima parte di stagione ha calcato molte poche volte i campi da gioco. Il tecnico, Luciano Spalletti, gli ha preferito quasi altri giocatori e soprattutto uno […] L'articolo Candreva, l’agente: ...

Sissy Trovato Mazza - Taurianova si stringe intorno alla famiglia per l’ultimo saluto all’agente : Oggi alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Taurianova si celebreranno i funerali di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria calabrese uccisa da un colpo di pistola. In occasione della cerimonia il capo dell'Amministrazione Penitenziaria ha concesso a tutto il personale del corpo di partecipare alla cerimonia in divisa.Continua a leggere

Messico - violenta lite durante festino intimo : agente interviene ma trova la sua consorte : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata qualche giorno fa in Messico, precisamente nella città di Ciudad Victoria, capitale dello Stato di Tamaulipas, dove, mentre un uomo era impegnato a prestare servizio come agente di polizia, sua moglie ha deciso di prendere parte nientemeno che ad un'orgia. Secondo quanto riferiscono i media locali, però, ben presto la situazione è decisamente degenerate trasformandosi in una vera e ...

Mistero attorno alla morte dell'agente Sissy Trovato : lo strano suicidio che sembra un omicidio : Intanto c'è la testimonianza choc - si legge nella cronaca di Davide Tamiello - di un'ex detenuta che, a « Chi l'ha visto », aveva raccontato di uno strano giro di festini a base di alcol e droga, in ...

Mistero attorno alla morte dell'agente Sissy Trovato : il suicidio che sembra un omicidio : Intanto c'è la testimonianza choc - si legge nella cronaca di Davide Tamiello - di un'ex detenuta che, a « Chi l'ha visto », aveva raccontato di uno strano giro di festini a base di alcol e droga, in ...

Venezia - morta dopo due anni di coma l'agente Sissy Trovato Mazza : le avevano sparato alla testa : E' morta dopo due anni di agonia, Maria Teresa Trovato Mazza, la poliziotta penitenziaria trovata ferita con un colpo di pistola alla testa in un'ascensore di un'ospedale di Venezia. Sissy, così tutti ...

Sissy Trovato Mazza morta. L'agente di polizia era in coma da due anni - la sua storia avvolta nel mistero : "La scomparsa della giovane agente di polizia Penitenziaria Sissy Trovato Mazza dopo due anni di agonia e sofferenza è una notizia tristissima che addolora profondamente tutti, familiari, amici e l'intera Amministrazione della quale faceva parte". Lo afferma in una nota il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini dopo la morte delL'agente che due anni fa fu ridotta in stato vegetativo da un colpo di ...