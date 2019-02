Social network | Reddit lancia la sfida a Facebook

L'ex capo della sicurezza del Social network Alex Stamos. "Facebook è come Il Trono di Spade" : La cultura della leadership in Facebook è paragonabile a 'Game of Thrones', la serie tv nota per intrighi e lotte di potere anche truculente. A fare questo parallelo non una persona qualunque, ma L'ex capo della sicurezza del social network Alex Stamos in una intervista alla Cnn. Stamos ha ricoperto questo ruolo dal 2015 al 2018, anni cruciali per la società di Mark Zuckerberg travolta dal Russiagate e dal caso Cambridge Analytica. ...

Dominik Paris? Per il giornale altoatesino non è italiano. La gaffe indigna i Social network : Stamattina, in prima pagina, il quotidiano pubblica la notizia della vittoria di Dominik Paris , sciatore originario di Merano, neocampione del mondo del SuperG di Are, punta di diamante della ...

Uomini e Donne - Gian Battista e Claire si sfogano sui Social network dopo lo "scandalo" : dopo l'affair Sara Affi Fella, a Uomini e Donne, abbiamo assistito ad un nuovo "scandalo" che ha travolto, in quest'occasione, il Trono Over e che ha riguardato, per la precisione, Gian Battista Ronza e Claire Turotti, accusati di essersi messi d'accordo per allungare la loro permanenza nel programma e inchiodati da un video inequivocabile registrato, a loro insaputa, all'interno di un bar e andato in onda durante le puntate trasmesse ...

Social network - 4 adolescenti su 10 conoscono solo la metà dei propri 'amici' : ... Marco Bussetti, commentando i dati della ricerca - hanno messo a disposizione dei nostri ragazzi strumenti potenti, che stanno cambiando il loro modo di approcciarsi al mondo e alle relazioni ...

Quasi un adolescente su due non potrebbe stare una settimana senza Social network : ... a trovare persone che nuove o che ci assomigliano, fanno sentire meno soli, connettono con abitudini e culture di tutto il mondo. Un effetto positivo rilevato complessivamente da una larga ...

Internet : 7 ragazzi su 10 iscritti ai Social network prima dei 14 anni : ... in particolare, dall'Università degli Studi di Firenze, dall'Università degli Studi 'Sapienza' di Roma e dal portale dedicato ai giovani e al mondo della scuola Skuola.net. Le relazioni sociali di ...

Domenica In - Marco Carta sbaglia le parole della canzone : bufera sui Social network : FUNWEEK.IT - Ospite di Domenica In del 3 febbraio anche Marco Carta che nel salotto di Mara Venier ha ricordato la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano 'La forza mia'. La canzone, ...

Come i Social network influenzano le relazioni : Evitare la sindrome del WhatsApp immaginarioNon entrare in ansia per il troppo WhatsappNo alle stories di coppiaQuando ci si lasciaDistaccatevi prima che sia troppo tardiScriversi tanto, vedersi poco e saper reggere il gioco psicologico. Le relazioni ai tempi dei social network richiedono di avere nervi saldissimi. Se da una parte comunichiamo di più e siamo sempre connesse, dall’altra il potere psicologico del “in amore vince chi ...

Facebook viola norme dell’App Store - Apple contro il Social network : Per anni, Facebook ha gestito tranquillamente un’app VPN “Facebook Research” che offriva agli adolescenti, compresi i minori, fino a 20 dollari al mese in cambio dell’accesso a tutti i loro dati privati, inclusi messaggi privati, foto e video e persino posizione in tempo reale, secondo TechCrunch.Questa applicazione, “Facebook Research”, è un successore diretto di Onavo, l’app VPN che Facebook usava per ...

Il prossimo 2 aprile Google cancellerà tutti i contenuti caricati dagli utenti di Google+ e chiuderà il Social network : Google ha fornito qualche informazione in più sulla chiusura di Google+, il suo social network che non ha mai ottenuto un particolare successo, fallendo nel vincere la concorrenza di Facebook e Twitter. A partire dal prossimo 4 febbraio non sarà

Gentilezza : un possibile antidoto all’odio sui Social network : Non date per scontato che ci sia sempre maliziaScrivete pensando sempre che tutti leggeranno il vostro messaggioFate un respiro profondoSe proprio non resistete… Programmate delle pauseAttenzione al sarcasmoAl mercato che frequento c’è un banco che vende uova. Sono più care di quelle di altri banchi, anche se la qualità non è superiore. Tuttavia non ho mai pensato di andare a provare gli altri venditori. Il motivo? Semplice, ma non banale: ...

Facebook non ha provato a fermare gli acquisti involontari dei bambini sul Social network : immagine: pixabay “Frode amichevole”. Così Facebook catalogava gli acquisti fatti accidentalmente dai bambini sul social network. La definizione emerge dalle carte che la piattaforma ha presentato a un giudice federale degli Stati Uniti a seguito di una class action dei genitori per ottenere i rimborsi sulle spese effettuate accidentalmente dai figli, senza autorizzazione, e dopo la pressione del centro di giornalismo investigativo Reveal per la ...