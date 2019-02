Polizia francese spruzza spray contro i migranti in treno | viaggiatori intossicati

Ostuni - catturato dalla Digos e dalla Polizia un neonazista francese evaso : Dal 5 agosto scorso di lui si erano perse completamente le tracce. Non si sapeva più nulla di Alexis Issaurat, neonazista francese che era stato arrestato dalla Polizia di Nizza e condannato lo scorso 4 gennaio. A suo carico ci sono accuse pesantissime, come quella del trasporto e detenzione di armi. Il francese , nel suo Paese, era considerato un soggetto pericoloso, in quanto ha militato nel partito ultranazionalista denominato "Troisieme ...

Studenti in ginocchio con le mani sulle nuca e contro un muro : la Polizia francese armata interviene così in un liceo : Il video sta facendo il giro del mondo: decine e decine di Studenti, con lo zaino sulle spalle, costretti a stare in ginocchio, con le mani sulla nuca e la faccia contro un muro. È successo in Francia, fuori dal liceo di Mantes-la-Jolie, dopo una serie di scontri alle porte di Parigi tra forze dell’ordine e Studenti. La sommossa davanti a due istituti (tra cui quello del video) ha portato a 153 fermi su un totale di 700 in tutta la Francia ...