NBA | James Harden fa 31 in fila | ma non basta a Houston | vince Minnesota

Basket NBA - crollano i Lakers - grande LeBron James : Roma, 13 feb., askanews, - Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque partite. Tripla doppia, 28 punti, ...

NBA - LeBron James usa l'All-Star Game per reclutare i Lakers del futuro : 'Non scherziamo' : ... "Non posso credere di dover giocare l'ennesima partita delle stelle assieme a lui, la persona che meno preferisco al mondo " ironizza, prima di tornare serio " so che sarà speciale, la sua ultima ...

NBA – ‘L’umiltà’ di LeBron James : “le squadre ad Est si sono rinforzare - sanno che non ci sono più io a Cleveland” : LeBron James ha analizzato la situazione della Eastern Conference dopo gli ultimi giorni di mercato: secondo il Re, i top team puntano al bersaglio grosso visto il suo trasferimento ad Ovest Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato dei colpi davvero interessanti per i team della costa Est. I Sixers si sono assicurati Tobias Harris, i Raptors Gasol, i Celtics hanno posto le basi per arrivare ad Anthony Davis in estate (e comunque hanno un ...

NBA - ciò che poteva essere : perché LeBron James non è andato a Philadelphia in estate : Praticamente per tutta la scorsa stagione i Philadelphia 76ers hanno sognato di creare i nuovi Big Three: Ben Simmons, Joel Embiid insieme a LeBron James. Forti di uno spazio salariale in grado di ...

NBA All-Star Game 2019 - le squadre scelte da LeBron James e Giannis Antetokounmpo : I due capitani LeBron James e Giannis Antetokounmpo hanno scelto le squadre per l'All-Star Game 2019 in diretta televisiva. James, come lo scorso anno, ha selezionato Kevin Durant e Kyrie Irving; ...

Mercato NBA – Harrison Barnes scambiato mentre è in campo : lo sfogo di LeBron James è durissimo! [FOTO] : Harrison Barnes scopre di essere scambiato mentre è in campo con i Mavericks: lo sfogo social di LeBron James diventa virale Clamoroso quanto accaduto nella notte durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets. mentre era presente in campo, Harrison Barnes ha scoperto di essere stato scambiato con i Sacramento Kings. Il giocatore non ha giocato l’ultimo quarto di gara, venendo a sapere della notizia. Il ...

NBA – LeBron James da record nel disastro Lakers : 32.000 in carriera e peggior sconfitta di sempre : LeBron James brilla nella notte disastrosa dei Lakers: 32.000 punti in carriera ma anche peggior sconfitta di sempre Caos in casa Lakers. Le trattative di mercato hanno sconvolto l’equilibrio della squadra, apparsa distratta e disunita nella batosta subita nella notte contro i Pacers. Con mezzo roster praticamente già ceduto, se i Pelicans dovessero accettare la trattativa monstre per Anthony Davis, non potrebbe che essere altrimenti. ...

Risultati NBA – Embiid da applausi - LeBron James non basta ai Lakers : LeBron James non basta ai Los Angeles Lakers: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte Lo spettacolo NBA non si ferma mai. Tante le sfide che vanno in scena ogni notte per la palla a spicchi americana, tra sorprese, colpi di scena e giocate stellari. Amara sconfitta, oggi, per i Charlotte Hornets, conro i Los Angeles Clipper, per 115-117. I padroni di casa, nonostante i 32 e 22 punti rispettivamente di Walker e Lamb ...

NBA - peggior ko di sempre - -42 - per LeBron James : Lakers umiliati a Indianapolis : Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 136-94 Nel mezzo di una rincorsa ai playoff sempre più difficile, tra mille voci di mercato che riguardano praticamente tutto il roster, i Los Angeles Lakers ...

NBA – Kobe Bryant critica James Harden : “deve far di tutto per vincere - ma continuando a giocare così non ci riuscirà” : Kobe Bryant critica il modo di giocare di James Harden, spiegando che se dovesse continuare così, non potrà vincere il titolo: ‘Il Barba’ gli dà ragione e spiega la sua versione dei fatti James Harden è un uomo in missione. Dopo un inizio di stagione complicato degli Houston Rockets, ‘Il Barba’ ha preso la squadra per mano, giocando praticamente da solo, complice anche qualche infortunio di troppo fra i big in ...