Il postino robot YAPE ideato e realizzato in Italia fa la prima consegna in Giappone

Yape - il postino robot made in Italy - approda in Giappone : Yape targato Wired al Wired Next Fest Firenze 2018 (foto: e-Novia) Un pacco di riso. È questa la prima consegna compiuta in Giappone da Yape, il robot fattorino made in Italy. Lo scorso 31 gennaio il veicolo a guida autonoma realizzato da e-Novia, società di Milano specializzata in trasformazione digitale, ha completato la prima consegna nella città di Minami Soma, prefettura di Fukushima, per conto di Japan Post. Yape si inserisce in un ...

Il cane-robot che diventa postino : il futuro delle consegne a domicilio? : In futuro il vostro pacco potrebbe essere consegnato a domicilio da un cane. Un cane robot, per la precisione. L’azienda tedesca Continental, nel corso del Ces di Las Vegas, ha infatti annunciato di essere al lavoro per studiare un sistema di consegne automatizzato al cento per cento. Un sistema che utilizzerebbe di base un veicolo elettrico senza guidatore, il Continental Urban Mobility Experience, per gli amici Cube, dal quale poi ...