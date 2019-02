Ftse Mib in flessione dopo il test di una forte resistenza

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 14/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,65%, portandosi a 19.845. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 14/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove al ribasso il principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 19.850 per una discesa dello 0,70%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 13/02/2019 : Chiusura del 13 febbraio Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,93%. L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica ...

BORSA ITALIANA/ Chiusura Ftse Mib in rialzo a +0 - 93% : Banca Generali a +4 - 21% : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in positivo a +0,93%. Sul listino principale bene Azimut, Fineco, Unicredit e i Banca Generali .

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 13/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 20.025. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 13/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove al rialzo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 20.032, con un aumento dell'1,14%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Ftse Mib : re-rating dei bancari a breve? Il buy della settimana : Durante la scorsa ottava Piazza Affari è stata penalizzata principalmente dalle preoccupazioni per la frenata dell'economia globale. Timori che hanno trovato conferma nelle indicazioni arrivate dalla ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 12/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 19.825. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Future Ftse Mib - rimbalzo destinato a durare? : ... derivate dal rialzo dei rendimenti sui bond italiani, si sono marginalmente allentate, ma la preoccuazione resta alta: JP Morgan si e' unita al coro delle previsioni negative per l'economia italiana ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib dell'11/02/2019 : Chiusura dell'11 febbraio Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,21%. Le implicazioni di medio periodo del FTSE ...

La Borsa mette il turbo - Ftse Mib tutto positivo : È stata un'ottima giornata a Piazza Affari, con gli indici Ftse Mib e All Share in netto rialzo, rispettivamente +1,21% a 19.586 punti e +1,15% a 21.522,, tutti i titoli del listino principale ...

Ftse Mib - rimbalzo tecnico o tentativo di ripresa? : ... derivate dal rialzo dei rendimenti sui bond italiani, si sono marginalmente allentate, ma la preoccuazione resta alta: JP Morgan si e' unita al coro delle previsioni negative per l'economia italiana ...

Ftse Mib : resta poco upside ora. Strategie su varie blue chips : I mercati azionari sono tornati a perdere terreno, intimoriti dalla questione commerciale Cina-Usa e dalla frenata dell'economia globale. Cosa prevede nelle prossime sedute per le Borse Ue e Usa? Il ...

Andamento Future Ftse Mib dell'11/02/2019 - ore 9.30 : Scambi positivi per il FIB , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 19.420, in crescita dell'1,10%, rispetto ...