Emilia Clarke di nuovo single | addio a Charlie McDowell

Game of Thrones - Daenerys : Emilia Clarke è di nuovo single : Games of Thrones, Emilia Clarke è di nuovo single L'attrice Emilia Clarke ha chiuso la sua storia con il regista Charlie McDowell. La star della serie HBO Games of Thrones si sarebbe separata dal 35 enne, con il quale aveva iniziato una storia solo lo scorso anno. Il tutto attestato da numerose foto pubblicate dalla stessa Clarke