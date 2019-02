De Laurentiis | “Hamsik è del Dalian | ora è ufficiale”

De Laurentiis unica rockstar in una città di conformisti : “Hamsik - scendi dall’aereo” : I pacchi dai cinesi no E poi dicono che il mercato di gennaio non scalda gli animi. Praticamente il povero Hamsik aveva messo in fretta e furia negli scatoloni 12 anni di vita trascorsa a Castel Volturno. Giusto il tempo di farsi trascinare l’ultima sera prima di partire ad una festa d’addio organizzata da Callejon. Foto, filmini, selfie, Ungiornoallimprovviso in loop, lacrime e abbracci. Organizza con l’agenzia – sempre di corsa – ...