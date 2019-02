Conte ha commentato gli attacchi ricevuti da alcuni parlamentari europei 

agi

(Di giovedì 14 febbraio 2019) "Me li aspettavo, gli. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l'impressione che pereuropei, il discorso di martedì sia stato un po' il canto del cigno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, in dichiarazioni riportate dal 'Corriere della sera' e da 'Repubblica' a proposito delle critiche rivoltegli da vari deputati durante il suo intervento all'Europarlamento."Il mio - sostiene- è un governo che esprime il cambiamento in atto in Italia e in Europa. Per questo mi hanno attaccato. Molti di loro sanno che non verranno rieletti. Sono figli di forze con una vecchia ispirazione. Il nuovo vento li spiazza. Ma dispiace solo che per colpirmi siano ricorsi a falsità, tipo che facciamo morire i bambini africani in mare o che difendiamo il venezuelano Nicolàs Maduro"."Semmai - afferma ancora- ho visto nella ...