Arte irregolare | non chiamatela terapia La disabilità mentale attraverso i colori

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Quattro artisti a rappresentare l’Italia a Tokyo. L’Italia dell’cosiddetta “”. Sono infatti quattro utenti del Centro di salutedi Bologna: MacKenzie, Augustine Noula, Francesco Valgimigli, Andrea Giordani. Questi i loro nomi. Appngono a un collettivo coordinato da Concetta Pietrobattista dell’Ausl di Bologna all’interno del progettoSalute, diretto dalla dottoressa Angela Tomelli. Sono stati selezionati dalla cooperativa giapponese Npo Tokyo Soteria per conto della Nippon Charity Kyokai, fondazione pubblica che fin dal 1966 si occupa dell’argomentoe cultura e che vede in ParaArt, una mostra alla quarta edizione, un evento di punta dell’. Un totale di 700 opere provenienti da 16 diverse nazioni, fra pittura e calligrafia. ParaArt sarà ospitata anche nell’ambito dei giochi Paralimpici di Tokyo del 2020, come uno degli eventi ...