Amazon sfida Ikea con i mobili low cost | nuovi business per i due colossi

Amazon - altro passo verso la domotica. E sui mobili sfida Ikea : Prosegue il piano d'investimenti di Amazon per creare partnership commerciali nel settore della domotica e della smart home. Ed è proprio in quest'ottica che la società di Jeff Bezos ha annunciato l'...

Ecommerce - nella sfida ad Amazon Google perde l'alleato Walmart : La catena di supermercati abbandona la piattaforma di Google per le vendite online. L'idea ora è di fare da sè consegne ed Ecommerce

Ecommerce - nella sfida ad Amazon Google perde l’alleato Walmart : Walmart (Getty Images) Quello dell’ Ecommerce è un mondo duro e competitivo, che vede costantemente lotte all’ultimo cliente o rivenditore. Lo sanno bene due colossi del settore come Amazon , la più importante piattaforma di shopping online, e Google , che con il suo servizio Shopping Actions ha lanciato la sfida alla compagnia di Jeff Bezos offrendo una modalità di acquisto di prodotti direttamente dal suo motore di ricerca. Ma da oggi l’azienda ...

Il futuro americano di Ikea : e-commerce e «mini» negozi per sfidare Amazon : I super store Ikea potrebbero diventare un ricordo del passato. Gli enormi magazzini self-service, gli scatoloni blu sperduti ai margini o anche oltre i confini delle città, potrebbero trasformarsi in un mito delle origini. Al loro posto ci sarà una rete globale di assai più piccoli negozi molto urbani. Nonchè di magazzini “digitali” a domicilio sempre più rapidi e meno costosi. Per resistere ad Amazon e alla concorrenza ...