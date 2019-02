Rapid Vienna-Inter | Europa League 2019 | data | programma | orario e tv

oasport

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Riprende questa settimana l’avventura europea dell’di Luciano Spalletti. La formazione nerazzurra, reduce dalla beffarda eliminazione in Champions, scenderà in campo contro ilper i sedicesimi di finale dell’2018-di calcio. La partita di ansi giocherà in Austria giovedì 14 febbraio alle ore 18.55.Mauro Icardi e compagni stanno attraversando un periodo complicato e in campionato hanno perso terreno rispetto a Juventus e Napoli nelle ultime giornate. Spalletti è sotto accusa per la scarsa qualità del gioco espresso e per i risultati deludenti. La sfida contro ilrappresenta quindi un appuntamento da non sbagliare per lanciare un segnare forte e ridare fiducia all’ambiente. Gli austriaci hanno disputato un ottimo girone eliminatorio in, chiudendo al secondo posto alle spalle del Villareal. Nel ...