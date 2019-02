Nuovo codice della strada | da ora contromano in bicicletta si può

Il Nuovo codice della strada targato Lega-M5s : bici in contromano e norme per monopattini : Novità soprattutto per i ciclisti nel nuovo codice della strada , targato Lega-M5s, il cui testo è ancora in Commissione Trasporti alla Camera. Nei centri abitati dove il limite di velocità è di 30 km/...

Il Nuovo codice della strada : bici in contromano e norme per monopattini : Il testo, ancora in Commissione Trasporti alla Camera prevede novità anche per cellulari e motociclisti

Un Nuovo codice della strada : ecco cosa cambia con la riforma : Innanzitutto, le biciclette avranno la precedenza agli stop e ai semafori, così come già accade in diversi Paesi al mondo. Il nuovo codice della strada, discusso in Commissione Trasporti alla Camera ,...

Nuovo codice crisi d’impresa approvato : cosa prevede : Va in pensione il termine fallimento con il Nuovo Codice sulla crisi d’impresa, approvato in via definitiva dal Governo, nell’ultimo Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, su proposta del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Pronto per il debutto quindi un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 che introduce la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Obiettivo dichiarato: riformare in modo ...

Elezioni controlli Antimafia - Nuovo codice partirà da europee - in Abruzzo e Sardegna vecchio codice : Roma - La Commissione parlamentare Antimafia controllerà le liste dei candidati per le regionali che si terranno in Abruzzo e in Sardegna ma seguendo il codice per le candidature attualmente in vigore mentre le ulteriori restrizioni alla candidabilità varranno a partire dalle Elezioni di primavera. E' quanto emerso al termine della lunga riunione di stamane della Commissione. "La prossima settimana - ha detto la relatrice ...

Cdm - approvato il Nuovo codice della crisi di impresa. Sparisce il termine "fallimento" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il ...

Elezioni Regionali - Nuovo codice non sarà pronto per la tornata elettorale in Abruzzo : Roma - Il nuovo codice di autoregolamentazione delle candidature in vista delle Elezioni, che la Commissione parlamentare antimafia si appresta a rinnovare, sarà pronto per le Elezioni Regionali sarde, previste per il 24 febbraio, mentre non lo sarà per le Elezioni Regionali in Abruzzo, il 10 febbraio. E' quanto dice all'ANSA il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il nuovo codice introdurrà ...

Antimafia - il Pd : “Nuovo codice sugli impresentabili non è una priorità” : Il nuovo codice degli impresentabili della commissione Antimafia non è una priorità. Lo sostiene il capogruppo del Pd a Palazzo San Macuto, Franco Mirabelli. Il senatore si riferisce all’iniziativa della nuova commissione guidata da Nicola Morra che vuole “aggiornare” il codice di autoregolamentazione delle candidature inserendo tutte le condanne per reati contro la pubblica amministazione. “Improvvisamente il presidente ...