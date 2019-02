Torino-Udinese | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE 1-0

Udinese - Pussetto : 'Torino in casa è molto forte - noi come contro la Fiorentina' : Ignacio Pussetto , attaccante dell' Udinese , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino. 'Loro in casa sono una squadra forte, noi dobbiamo fare il nostro lavoro come nella partita contro la Fiorentina'.

Probabili Formazioni Torino – Udinese - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Torino – Udinese, Serie A 10/02/2019Torino e Udinese si sfidano in una gara che promette spettacolo rispetto a quanto visto nelle ultime sfide tra le due squadre.Torino – Mazzarri ripropone Iago con Belotti, mentre in porta ci sarà Sirigu. Difesa a 3 con Izzo, Djidji e Moretti mentre sulle fasce troveranno spazio Aina e Ansaldi. Al centro occasione per Baselli, con Meitè e Rincon.UDINE – Nicola scala De ...

Torino-Udinese - Muzzi : 'I granata devono osare di più. Radice? Un papà' : L'ex Roberto Muzzi in azione con la maglia granata. Ansa Sembra ieri, e invece son volati vent'anni o giù di lì. Dal quadriennio di Udine , 1999-2003, a quell'urlo dopo il 2-1 con il Toro nella finale ...

Torino-Udinese - probabili formazioni - : Dopo lo 0-0 in casa contro la Spal il Torino cerca contro l'Udinese in casa di rilanciare le sue ambizioni di Europa. Mazzarri dovrà fare a meno degli squalificati Zaza e N'Koulou. L'ex Marsiglia sarà ...

Udinese - Nicola : 'Legato al Torino. E sul mercato...' : Nicola prosegue: 'Sono legato al Torino: in granata ho vissuto momenti fantastici ma ora sono l'allenatore dell'Udinese e il mio mondo è solo 'bianconero'. Il Torino è una squadra che ha grande ...

Serie A Udinese - Nicola : «Legato al Torino - ma ora il mio mondo è bianconero» : UDINE - La traballante posizione in classifica costringe l' Udinese a dover far punti contro il Torino in trasferta, domani alle 18. "La capacità di essere squadra e di lavorare come tale è la ...

Torino - Mazzarri tira un sospiro : Djidji ha recuperato - è pronto per l'Udinese : Walter Mazzarri ha tirato un sospirone di sollievo nel vedere questo pomeriggio al Fila l'allenamento di Djidji, libero da freni fisici e psicologici, insieme al gruppo granata. Un forfeit del ...