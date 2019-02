Ghiaccio | short track | è Triplete della Valcepina in 8 giorni | con bis a Torino

gazzetta

: Da venerdì a domenica a Torino si sfidano i campioni del ghiaccio alla Coppa del Mondo di Short Track - torinosportiva : Da venerdì a domenica a Torino si sfidano i campioni del ghiaccio alla Coppa del Mondo di Short Track - torinoggi : Da venerdì a domenica a Torino si sfidano i campioni del ghiaccio alla Coppa del Mondo di Short Track - OA_Sport : #short #track Martina #Valcepina strepitosa a #Dresda: prima vittoria in Coppa del Mondo e sigillo da vera campione… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Terza vittoria consecutiva in tre gare in ottonei 500, come nemmeno Arianna. E delirio aper la Coppa del Mondo di. Con le gemelline in tribuna ed il Tazzoli diesaurito, tutto per lei, la valtellinese trionfa e conquista il secondo posto nella classifica di Coppa: è la sua ...